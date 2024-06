Brasil vs Paraguai: confira onde assistir, horário e as estáticas do segundo jogo da seleção brasileira na Copa América

Após um amargo 0x0 contra a Costa Rica no primeiro confronto na Copa América, a seleção brasileira retorna ao campo hoje (28), em segundo jogo válido pela fase de grupos, contra o Paraguai.

A partida será transmitida pela Rede Globo (canal aberto) e sportv (canal fechado) a partir das 22h no horário de Brasília. O jogo acontece no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA).

Seleção brasileira pressionada

Mesmo na segunda colocação do grupo D, atrás de Colômbia, que venceu o Paraguai na estreia, o Brasil entra em campo pressionado, após os últimos confrontos sob o comando de Dorival júnior serem considerados abaixo do esperado. Se vencer, o Brasil se torna líder do grupo sem depender dos outros adversários do grupo.

Últimos confrontos

Ao todo, Paraguai e Brasil se enfrentaram 82 vezes, segundo o ‘Terra’, com 49 vitórias brasileiras, 11 da seleção paraguaia e 22 empate.

As últimas três vezes que se encontraram na Copa América foram nas quartas de final. Os três jogos terminaram empatado e o Paraguai se saiu melhor em dois deles, levando a vaga nos pênaltis.

Escalações

Comandado por Dorival Júnior, a provável escalação da seleção brasileira tem Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Junior.

já o Paraguai do técnico Daniel Garnero o vem com Morínigo, Velázquez, Balbuena e Alderete, Villasanti e Cubas; Sosa, Bobadilla (Peralta ou Gamarra) e Enciso; Alex Arce.

Arbitragem