A comédia romântica que todo mundo ama está saindo da Netflix: corra para ver antes que seja tarde

Se algo caracteriza a plataforma Netflix é a variedade de filmes e séries em seu catálogo e se você parar para revisar, encontrará alguns clássicos muito bons.

Nesta lista há uma comédia romântica estrelada por Chris Evans e a comediante e produtora de cinema Anna Faris, chamada ‘A Lista dos Ex’ e foi lançada nos cinemas em 2011.

O filme dirigido por Mark Mylod tem causado sensação na N vermelha e em breve sairá do catálogo, no próximo dia 14 de julho, então é hora de colocá-lo na lista de fim de semana para aproveitar.

A crítica especializada destacou a atuação de Anna Faris, a engraçada atriz de comédia, que vimos em vários filmes, como Scary Movie.

"A sinopse da Netflix destaca: 'Depois de uma vida longa com muitos parceiros, Ally considera encontrar seu parceiro ideal procurando entre todos os seus ex. Com a ajuda de Colin, seu vizinho, eles embarcam em uma jornada para encontrar seu novo namorado certo. E se você já tivesse saído com sua alma gêmea, mas a tivesse rejeitado? Com a ajuda de Colin, Ally procura seus 19 ex para encontrar o certo.'"

De acordo com o portal Cien Radios, a história gira em torno de uma garota que teve uma vida amorosa bastante decepcionante e acabou completamente sozinha, sem esperar um dia de forma inesperada, ela conhece Colin Shea, um jovem atraente que foge de sua namorada e entre eles nasce uma estranha relação e, além disso, um pacto secreto maluco.

É importante destacar que, apesar de estar entre as favoritas do público em sua estreia, recebeu diversos comentários divergentes por parte da crítica no momento de seu lançamento, devido à intensidade da atuação de seu duo protagonista.

O elenco é composto por Ally Darling é Anna Faris; Colin Shea é Chris Evans; o repugnante Donald é Chris Patt; a mãe de Sheila é Jacquelyn Doucette; Tom Piper é Anthony Mackie; Daisy Anne Darling é Ari Graynor; Gerry Perry é Andy Samberg; Roger é Joel McHale e Rick é Zachary Quinto.