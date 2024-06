Sem calcinha? Anitta deixa virilha à mostra durante festa em Paris; confira

A Semana da Moda em Paris, que acontece com a presença de várias celebridades brasileiras, viu uma delas roubar a atenção. Mais uma vez entregando ótimos look, Anitta foi participar de um evento noturno após a Paris Fashion Week e escolheu um visual clean, mais ousado, composto de um conjunto preto e branco e meio-calça, que deixou as virilhas da cantora à mostra.

‘Quem vê close não vê corre’

Cobiçada por diversas marcas, Anitta mostrou em suas redes sociais como é a correria neste tipo de evento, em que é preciso entregar glamour, mas de forma ágil.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a cantora aparece apenas de roupão lavando os cabelos em uma banheira. Todo o ‘malabarismo’ foi feito para manter a maquiagem intacta.

“Quando tem que trocar o look, mas não trocar a maquiagem. Não desperdiçar a maquiagem, mas trocar o cabelo, porque tem que ser uma nova entrega. Vamos lá, são as correrias do fashion. Essa vida de modelo”, comenta ela no vídeo.

Férias em Paris: Jojo Todynho revoltada após ser alvo pickpockets

Tomar cuidado com os pickpockets (batedores de carteira) durante as férias em Paris é algo muito importante para vivenciar a cidade luz sem problemas. Mas, às vezes, não tem como escapar e até as celebridades, como Jojo Todynho, acabam sendo alvo deles.

Pelo perfil oficial no Instagram, a vencedora do reality show A Fazenda 12 (Record) disse que quase bateu em um pickpocket durante uma tentativa de assalto em Paris. A influencer disse aos seguidores que Renata, sua advogada e amiga, segurou a bolsa e ela quase pegou o assaltante.

Nos stories no Instagram, Jojo fez um movimento de soco indicando que iria bater na pessoa para que o furto não acontecesse.

Em seguida, Renata disse que os assaltantes ficaram com medo da funkeira e foram embora sem levar nada: “Dei logo uma ‘olhada Brasil’, Renata segurou a bolsa e já estava pronta, quase [bati]. Que aventura. São caras de pau”, disse a ex de Lucas Souza.

Para relaxar, Jojo aproveitou o espaço fitness do hotel em Paris e correu na esteira. Aos fãs, a cantora relatou que iria “correr até o fim”.

Jojo Todynho vira o Hulk em Paris

Depois do susto, a campeã de A Fazenda 12 abriu uma live para conversar melhor com os seguidores e dizer que estava tudo bem. Mas, a famosa acabou revelando o que faria se tivesse conseguido segurar o pickpocket.

“Quando eu olhei, eu me transformei. Me veio um Hulk interior. Imagina se eu aparecesse na delegacia. ‘Jojo é presa em Paris após dar coça nos pickpockets’”, brincou a famosa, que viajou para acompanhar a semana de moda e alta-costura de Paris.

Jojo ainda disse que estava com um relógio Rolex: . Parcelei em 32 vezes para perder para eles?”, brincou ela ao dar mais detalhes da tentativa de assalto durante a viagem internacional.