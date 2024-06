O Urso: o que lembrar antes da estreia da terceira temporada

O retorno da aclamada série da FX, ‘O Urso’, está quase chegando. A partir de 27 de junho, os fãs nos Estados Unidos poderão começar a desfrutar da terceira temporada da produção.

ANÚNCIO

A série, que segue a vida do chef Carmine ‘Carmy’ Berzatto e sua equipe em Chicago, evoluiu significativamente desde o início, capturando cada vez mais a atenção do público e elogios da crítica.

O que é preciso lembrar para a temporada 3 de ‘O Urso’?

A primeira temporada apresentou os espectadores ao desafiador mundo de Carmy, interpretado por Jeremy White Allen, que retorna a Chicago para assumir o controle do restaurante da família após a morte de seu irmão. A temporada focou em seus esforços para salvar o negócio à beira da falência, enquanto lidava com o luto e os desafios de gerenciar uma equipe de cozinha diversificada e conflituosa.

A segunda temporada, por outro lado, expandiu consideravelmente o alcance e a profundidade da série. Ao longo desta temporada, pudemos ver como Carmy e seu sous chef, Syd (Ayo Edebiri), tentaram transformar o restaurante, tornando-o ‘O Urso’. Enquanto isso, o restante da equipe foi enviado para diferentes partes da América e da Europa para aprimorar suas habilidades culinárias, proporcionando à série uma visão mais ampla.

Nesta segunda temporada, também houve a evolução de Richie (Ebon Moss-Bachrach), que, depois de enfrentar seu passado e superar seu ego, emerge como um líder capaz e carismático na cozinha. Paralelamente, a trama de Carmy se complicou com seu novo relacionamento amoroso com Claire, o que eventualmente levou a conflitos com Syd e afetou a dinâmica da equipe durante a abertura do novo restaurante.

O final da segunda temporada deixou vários pontos sem solução, incluindo a separação de Carmy com Claire após uma revelação acidental e a tensão não resolvida entre Syd e Marcus, que poderia afetar sua colaboração na cozinha.

‘O Urso’ retorna com sua terceira temporada em 27 de junho no Hulu (Estados Unidos). No entanto, a terceira temporada só estará disponível nos serviços de streaming da América Latina e Europa a partir de 17 de julho.