Neta da Rainha Elizabeth II revela cicatriz e inspira conscientização

Na última quarta-feira (26), a Princesa Eugenie, de 34 anos, neta da rainha Elizabeth II, compartilhou uma importante parte de sua história pessoal: a cicatriz de sua cirurgia de escoliose. Em uma publicação no Instagram, ela relembrou seu casamento em 2018, onde usou um vestido de noiva que destacava a cicatriz que se estende do pescoço até as escápulas.

“Hoje é o Dia Internacional de Conscientização sobre a Escoliose. Quero mostrar minha cicatriz e encorajar todos que passaram por algo semelhante a compartilharem suas próprias histórias. Vamos nos orgulhar de nossas cicatrizes! Gostaria de repostar algumas de suas imagens nos meus stories, então, por favor, me marquem e eu compartilharei”, escreveu a princesa.

Eugenie aproveitou a ocasião para expressar seu apoio a todos que convivem com escoliose. “Aos que recentemente receberam o diagnóstico, aos que usam colete ortopédico, aos que estão se recuperando de uma cirurgia e aos que convivem com suas cicatrizes há anos: meus pensamentos estão com vocês neste Dia da Conscientização sobre a Escoliose. Agradeço aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e pesquisadores do @scoliosis_sr”, declarou.

A mensagem sublinha a importância de aceitar e valorizar as cicatrizes que marcam nossas vidas. Ao compartilhar sua própria experiência, ela transmite uma poderosa mensagem de aceitação e resiliência, encorajando outros a fazerem o mesmo. Essa rede de apoio e compreensão é fundamental para aqueles que enfrentam desafios semelhantes.

Ao escolher mostrar sua cicatriz no dia de seu casamento, Eugenie transformou um momento de vulnerabilidade em um símbolo de força e coragem. Sua ação não apenas aumenta a conscientização sobre a escoliose, mas também inspira pessoas ao redor do mundo a aceitarem suas próprias histórias e cicatrizes.