Jennifer Lopez regressou da Europa e visitou Ben Affleck antes mesmo de ver seus filhos

Jennifer Lopez foi vista dirigindo-se aos escritórios de seu marido Ben Affleck na quarta-feira, 26 de junho, em meio a persistentes rumores sobre um possível divórcio. A cantora, de 54 anos, havia retornado recentemente de uma viagem solo pela Europa, onde chamou a atenção ao voar em classe econômica para Paris.

O seu regresso a Los Angeles foi marcado por uma visita imediata ao escritório de Affleck, o que gerou ainda mais especulações sobre o estado do seu casamento. Os rumores de separação têm sido constantes, especialmente depois de Ben Affleck ter sido visto sem a sua aliança de casamento no início da semana. Embora tenha voltado a usá-la na quarta-feira, a incerteza sobre a sua relação com J.Lo persiste.

Jennifer Lopez e Ben Affleck se encontram no escritório do ator em Los Angeles

Jennifer, por sua vez, tem mostrado uma atitude sombria desde seu retorno, ao contrário de suas usuais aparições alegres e cheias de energia. Durante sua viagem solo, Jennifer desfrutou de férias no sul da Itália, um destino que lembra sua escapada romântica com Affleck em 2021.

No entanto, desta vez, a cantora foi vista a desfrutar do seu tempo com amigos num ambiente mais tranquilo e reflexivo. A estrela visitou o famoso restaurante Lo Scoglio em Nerano, onde foi vista almoçando, aparentemente num estado de contemplação.

A viagem de Jennifer também incluiu uma parada notável na Semana de Moda de Alta Costura em Paris, onde ela assistiu ao desfile da Dior. A cantora foi fotografada sem sua aliança de casamento, o que aumentou ainda mais os rumores de problemas matrimoniais. Além disso, sua decisão de voar em classe econômica foi surpreendente para muitos.

Uma visita ao escritório para acalmar as coisas entre Jennifer Lopez e Ben Affleck

Este movimento tem sido interpretado por muitos como uma tentativa de resolver ou, pelo menos, discutir os problemas que afetam seu relacionamento. Affleck, por sua vez, teve uma semana tumultuada, incluindo uma troca acalorada com paparazzi fora de sua casa em Beverly Hills.

O casal, carinhosamente conhecido como ‘Bennifer’, reacendeu seu romance em 2021 e se casou em duas cerimônias em 2022. No entanto, seu relacionamento tem sido constantemente objeto de escrutínio público. Fontes próximas a Jennifer indicaram que ela está “cansada” de tentar consertar seu casamento, descrevendo Affleck como “rabugento e negativo”.