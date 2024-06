A série de Harry Potter na HBO confirma seus dois produtores e roteiristas

A série de televisão de Harry Potter está começando a tomar forma. A HBO, em colaboração com a Warner Bros. Television, nomeou Francesca Gardiner e Mark Mylod como os líderes visíveis desta aguardada produção. Gardiner, reconhecida por seu trabalho em ‘Succession’ e ‘His Dark Materials’ da HBO, assumirá o papel de showrunner e produtora executiva.

Por sua vez, Mylod, também conhecido por seu trabalho em ‘Game of Thrones’ e ‘The Last of Us’, será produtor executivo e dirigirá vários episódios da série. Esta nova série será uma adaptação fiel dos icônicos livros de Harry Potter da autora J.K. Rowling. No entanto, ao contrário dos filmes originais, Rowling não estará no comando.

Francesca Gardiner e Mark Mylod serão responsáveis pela nova série de Harry Potter para a HBO

Rowling participará como produtora executiva ao lado de Neil Blair e Ruth Kenley-Letts da Brontë Film and TV, e David Heyman da Heyday Films, que produziu os filmes originais. Essa colaboração garante que a série manterá a essência dos romances, mas com uma visão renovada e moderna.

A série, que ainda está em desenvolvimento e programada para ser lançada em 2026, contará com um novo elenco, levando a magia do mundo de Harry Potter para uma nova geração de fãs. Cada temporada da série explorará as extraordinárias aventuras de Harry Potter, oferecendo uma narrativa rica em detalhes e personagens que os seguidores já conhecem e amam.

Esta nova adaptação aspira a apresentar uma versão fresca da história, enquanto os clássicos e apreciados filmes originais de Harry Potter continuarão sendo um pilar da franquia e estarão disponíveis para os fãs em todo o mundo.

Os fãs de Harry Potter estão ansiosos pela nova adaptação

Francesca Gardiner, que foi produtora consultora nas temporadas três e quatro de ‘Succession’, foi escolhida como principal roteirista depois de superar outros candidatos de destaque como Tom Moran e Kathleen Jordan. Gardiner também tem experiência na coprodução de fantasia da HBO e BBC.

Mark Mylod, por sua vez, trará seu estilo visual e narrativo característico, tendo dirigido mais de uma dúzia de episódios de ‘Succession’ e trabalhado em outras séries de sucesso como ‘Game of Thrones’ e ‘The Last of Us’. Seu papel como diretor e produtor executivo será fundamental para dar vida a essa nova visão de Harry Potter.