Tô de Graça: Filme de Rodrigo Sant’Anna chega aos cinemas na quinta

Após seis temporadas, a vida de Graça (Rodrigo Sant’Anna) tomou um rumo diferente no filme inspirado na série Tô de Graça (Multishow) e que estreia nesta quinta-feira (27) nos cinemas.

Sem perder o jeito da personagem, o longa mostra como Graça ficou depois que ganhou uma grande indenização. Para celebrar, ela leva metade dos seus 14 filhos e filhas para um feriadão num resort luxuoso.

Graça vai ‘do luxo ao lixo’ mais uma vez

Querendo surpreender a todos, principalmente a filha mais velha que namora o dono do resort, a protagonista de Tô de Graça - O Filme acaba perdendo a cabeça e envolve sua família numa grande confusão.

Agora, Graça e seus filhos precisam ficar num camping perto de uma praia onde ela reencontra um antigo crush.

Uma grande briga de casal na praia

Numa cena do filme, Gracyanne Barbosa (Sonaira) e Evelyn Castro (Marraia) brigam na praia por causa de ciúmes.

Tudo acontece quando a nora de Graça vai até o mar e Marraia aproveita para flertar com uma loira desconhecida. Mas, quando engatam uma conversa, Sonaira aparece e resolve tirar satisfações.

Assista ao trecho do filme Tô de Graça

Quem está no filme de Rodrigo Sant’Anna?

Além do humorista Rodrigo Sant’Anna, o elenco de Tô de Graça - O Filme conta com os atores que fazem parte da série original do Multishow e também algumas participações especiais,

Isabelle Marques, Roberta Rodrigues, Andy Gercker, Evelyn Castro, Gracyanne Barbosa Eliezer Motta, João Fernandes, Faiska Alves e Valentina Leão integram o elenco do longa.

Já MC Soffia, Estevam Nabote, Dhu Moraes, Roney Villela e Luisa Thiré são as participações especiais do filme dirigido por César Rodrigues (Minha Mãe É Uma Peça 2), que estreia nesta quinta-feira (27) nos cinemas.