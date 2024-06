A Fazenda: Ex-affair de Gracyanne Barbosa está confirmado

A Fazenda 16 (Record) tem seu primeiro famoso confirmado. De acordo com o Portal LeoDias, Gilson de Oliveira, ex-affair de Gracyanne Barbosa, participará da próxima edição do reality show, que estreia em setembro.

Segundo a publicação, Gilson, que é atleta de fisiculturismo e personal trainer, já acertou todos os detalhes para entrar no programa.

Por enquanto, ele é o único confirmado para participar do reality show, apesar da Record não ter oficializado o rumor até então.

Gilson ficou famoso ao ser apontado falsamente como pivô da separação de Belo e Gracyanne, que voltaram a morar juntos recentemente e estão ensaiando uma reconciliação.

Apesar do personal – que acompanhava os treinos da musa fitness - revelar que foi ele quem teve a atitude de ter um caso com Barbosa, Gilson deixou claro que isso aconteceu após o término do casamento dela com o cantor.

“Quando comecei a ter alguma coisa com a Gracyanne, eles já não estavam juntos, mas por eles não sei falar. Até porque existem muitas coisas por trás disso”, afirmou ele. “O primeiro beijo fui eu quem tive a iniciativa. Eu me senti à vontade, por mais que talvez ela não tenha se sentido”.

Vale dizer que o fisiculturista também anunciou que abriria um perfil na Privacy recentemente, porém, ainda não está claro se ele adiará seus planos por causa do reality.

