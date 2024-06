Spin-off sobre o Burro do Shrek? O que diz Eddie Murphy

A famosa franquia do ogro mais querido está prestes a retornar. À medida que nos aproximamos do vigésimo quinto aniversário do lançamento do primeiro filme do Shrek, os fãs da franquia receberam várias boas notícias, depois que Eddie Murphy confirmou dois novos projetos no mundo muito, muito distante.

Desde sua estreia em 2001, a saga do Shrek conquistou milhões com seu humor inteligente, personagens memoráveis e histórias emocionantes, independentemente das idades ou gerações. Agora, quase 15 anos se passaram desde a última aventura do Shrek, do Burro e da Princesa Fiona, e a expectativa por um retorno é muito alta.

O que disse Eddie Murphy sobre ‘Shrek 5′ e um possível spin-off do Burro?

Durante uma entrevista com o Collider, Eddie Murphy, que empresta sua voz ao carismático Burro no idioma original, confirmou não apenas a produção de 'Shrek 5', mas também um spin-off centrado em seu personagem.

De acordo com o ator, a produção de 'Shrek 5' começou há vários meses e a primeira parte de seus diálogos já foi gravada. O filme está a caminho de ser concluído este ano, o que sugere que o processo está avançando rapidamente.

Embora ainda não tenham sido revelados grandes detalhes sobre o filme, Chris Meledandri, CEO do estúdio de animação 'Illumination', revelou em uma entrevista à 'Variety' que o filme está em desenvolvimento e que o elenco original retornará. Isso significa que, além de Eddie Murphy, também veremos o retorno de Mike Myers, Cameron Diaz e Antonio Banderas.

Sobre o spin-off do Burro, Murphy também mencionou que o projeto está sendo desenvolvido em paralelo com o filme. No entanto, o comediante deixou claro que não está trabalhando nos dois projetos simultaneamente, mas começará com 'Shrek 5' e depois se concentrará no spin-off do Burro.

Durante a entrevista, Murphy indicou que ‘Shrek 5′ está programado para ser lançado em 2025. Embora uma data exata ainda não tenha sido definida, este anúncio tem gerado grande expectativa entre os fãs da saga.