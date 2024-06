Shifty Shellshock, vocalista do Crazy Town, morreu aos 49 anos de idade

Shifty Shellshock deixa um legado em seus fãs e na música rock do início do século

Shifty Shellshock, o carismático vocalista da banda de rap rock Crazy Town, conhecido mundialmente pelo sucesso “Butterfly”, faleceu aos 49 anos. De acordo com o site do Médico Legista do Condado de Los Angeles, Shellshock, cujo nome real era Seth Binzer, faleceu em sua residência na segunda-feira. A causa oficial de sua morte ainda não foi revelada.

Shifty Shellshock e Bret Mazur, co-fundadores do Crazy Town, se conheceram em 1992 e começaram a fazer música juntos sob o nome de Brimstone Sluggers. Em 1999, mudaram seu nome para Crazy Town e a banda cresceu com a adição de Rust Epique, James Bradley Jr., Doug Miller, Adam Goldstein (DJ AM) e Antonio Lorenzo "Trouble" Valli.

A morte de Shifty Shellshock surpreende os fãs do Crazy Town

Em 1999, lançaram seu álbum de estreia, "The Gift of Game", que os levou a acompanhar os Red Hot Chili Peppers em sua turnê, dando-lhes maior notoriedade. O auge da carreira do Crazy Town chegou em outubro de 2000 com o lançamento de "Butterfly" como terceiro single de seu álbum de estreia.

A música, que sampleia "Pretty Little Ditty" dos Red Hot Chili Peppers, combina o rap descontraído de Shellshock com elementos de rock, alcançando o número 1 na parada Billboard Hot 100 por duas semanas não consecutivas. Este sucesso tornou "Butterfly" a música mais icônica da banda.

No entanto, após o lançamento de seu segundo álbum "Darkhorse" em 2002, que não alcançou o mesmo sucesso, Crazy Town se dissolveu. Shifty Shellshock então iniciou uma carreira solo, destacando-se em 2002 com "Starry Eyed Surprise" junto com Paul Oakenfold, que alcançou a posição 41 nas paradas.

A problemática carreira de Shifty Shellshock

Em 2004, lançou seu primeiro álbum solo "Happy Love Sick", com sucesso moderado na Europa. Ao longo de sua vida, Shellshock enfrentou sérios problemas com a dependência. Ele foi aberto sobre suas lutas e participou de vários programas de televisão da realidade sobre o assunto, incluindo duas temporadas de "Celebrity Rehab" da VH1.

Em 2012, ele foi hospitalizado depois de perder a consciência e entrar em coma, do qual se recuperou. Mais recentemente, ele foi preso em 2022 por dirigir sob a influência de álcool. Shifty Shellshock deixa para trás seus três filhos: Halo, Gage e Phoenix.