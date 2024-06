NCT 127 revela data de lançamento para ‘WALK’, seu sexto álbum de estúdio

Na segunda-feira, 24 de junho (horário da Coreia do Sul), o grupo de k-pop NCT 127, composto por Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark e Haechan, surpreendeu os NCTzens, como são conhecidos seus fãs, ao anunciar seu próximo comeback programado para o mês de julho.

NCT 127 revela a data de lançamento para ‘WALK’, seu sexto álbum

Foi através de suas redes sociais que o grupo de k-pop NCT 127 revelou a data de lançamento de seu sexto álbum de estúdio intitulado 'WALK', que será lançado na segunda-feira, 15 de julho, e que já está disponível para pré-salvar em todas as plataformas de streaming de música.

A agrupação compartilhou na descrição do teaser ou prévia: "Mensagens de parabéns chegaram de todos os membros do NCT 127 pelo lançamento do canal #WalkDailyMagazine. Você está pronto para 'CAMINHAR' (WALK) com 127 neste verão?" Vale ressaltar que Taeyong, que está cumprindo o serviço militar, não aparece neste clipe, embora vá participar do álbum 'WALK'.

A estreia de ‘WALK’ marca o sexto material discográfico do NCT 127 e é precedida pelo álbum ‘Fact Check’, lançado em outubro de 2023, que conta com nove músicas no total, incluindo “Fact Check”, “Space”, “Parade”, “Angel Eyes”, “Yacht”, “Je Ne Sais Quoi”, “Love is a beauty”, “Misty” e “Real Life”.

Não deixando de mencionar que em dezembro de 2023, lançaram o EP ‘Be There For Me’, que é composto por três faixas, “Be There For Me”, “Home Alone” e “White Lie”, marcando sua primeira produção natalina desde sua estreia. Assim como o lançamento do single “Colors” em maio deste ano.