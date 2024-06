Marido de Anahí revela que ela talvez não retorne ao RBD

Diante da delicada situação em que se encontram os integrantes do RBD, Manuel Velasco, marido de Anahí, revelou que a artista pode não voltar ao grupo, após tudo o que aconteceu na turnê e os problemas para esclarecer as finanças resultantes da turnê.

Aqui está o que o político mexicano disse sobre o futuro de sua esposa dentro do grupo.

Manuel Velasco confessa que Anahí pode não voltar ao RBD

Parece que a atriz mexicana teria considerado não sair em turnê por vários motivos, incluindo a preocupação com seus filhos pequenos.

“Nossas crianças têm: Emiliano, 4 anos, e Manuel, 7; eles já estão indo para a escola, ao contrário dos outros membros, que são mais novos e ainda não precisam frequentar o ciclo escolar”, disse Velazco ao programa ‘Ventaneando’.

“Para mim, foi quando a turnê começou, no primeiro concerto, no dia seguinte eu voltei com as crianças para que pudessem ir para a escola, e também vimos a possibilidade de terem professores particulares para que não perdessem o ano letivo, então é mais complicado para nós”, acrescentou.

Manuel Velasco nega ter recebido dinheiro da turnê do RBD

Por outro lado, começaram a surgir vários rumores apontando que o ex-governador de Chiapas teria recebido dinheiro da turnê, o que ele já negou.

"Ontem, durante a transmissão de seu renomado programa, mencionou-se de forma incorreta e absolutamente falsa que eu participei da gestão da turnê mundial Soy Rebelde Tour do grupo musical RBD", declarou Manuel no programa 'Hoy'.

"Em nenhum momento participei na administração da turnê, nem como conselheiro, nem como sócio comercial, nem como gerente de nada. Como tenho afirmado muitas vezes em outros espaços de notícias, sou completamente alheio a qualquer gestão da turnê", acrescentou.