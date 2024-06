James Gunn tenta convencer estrela de ‘Guardiões da Galáxia’ a entrar em universo da DC

Pom Klementieff, conhecida por seu papel como Mantis no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), revelou que está em conversas com James Gunn para se juntar ao Universo Cinematográfico da DC (DCU).

ANÚNCIO

Durante a sua participação na ‘Superhero Comic Con’ de San Antonio, a atriz francesa comentou que tem discutido com Gunn sobre a sua possível integração neste universo cinematográfico.

Klementieff e Gunn já trabalharam juntos anteriormente em ‘Guardiões da Galáxia Vol. 2′ (2017), o que estabeleceu uma relação profissional frutífera.

De acordo com relatos, a atriz mencionou que embora não possa revelar qual personagem interpretaria no DCU, ela confirmou que discutiram sobre um personagem específico. "Só quero continuar trabalhando com James, então vamos continuar tentando encontrar maneiras de fazer isso", afirmou Klementieff.

Trajetória no MCU

O papel de Mantis na Marvel tem sido um dos mais queridos pelos fãs, aparecendo em filmes importantes como ‘Vingadores: Guerra Infinita’ (2018), ‘Vingadores: Ultimato’ (2019) e ‘Thor: Amor e Trovão’ (2022). Klementieff expressou sua gratidão por fazer parte deste universo, realizando um de seus sonhos de infância.

Apesar das conversas com Gunn, Pom não descarta a possibilidade de retornar como Mantis em futuras produções da Marvel. "Estou sempre aberta a isso", disse, acrescentando que tudo dependerá do projeto e de como a história se desenvolver.

Visão de James para DC

Gunn, que assumiu a direção da DC Studios juntamente com Peter Safran em 2022, está trabalhando em ‘Superman: Legacy’, um filme que dará início a um novo multiverso da DC.

James mostrou sua disposição em incluir atores do MCU em seus projetos da DC, o que sugere um possível cruzamento entre ambos os universos no futuro. No entanto, ele apontou que, por enquanto, estão focados em estabelecer uma base sólida para o DCU.