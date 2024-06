Garota do Momento: Pedro Novaes será filho de Palomma Duarte na novela

Pedro Novaes e Palomma Duarte atuam juntos na novela Garota do Momento (Globo)

Pedro Novaes será filho da personagem Palomma Duarte na novela Garota do Momento, que substituirá No Rancho Fundo a partir do dia 4 de novembro na Globo.

ANÚNCIO

Ainda não há detalhes sobre a relação dos dois ao longo dos capítulos da próxima novela das 18 horas. Mas, o personagem de Pedro Novaes será o par romântico da protagonista interpretada pela atriz Duda Santos, a Santinha do remake de Renascer.

Duda Santos e Débora Nascimento juntas

Ainda sobre as relações familiares em Garota do Momento, Duda será filha da personagem de Débora Nascimento e Fábio Assunção, irmã da vilã vivida por Maisa Silva e neta de Lilia Cabral, que retorna à Globo após Fuzuê.

Como será a próxima novela das 6

A história de Garota do Momento, novela substituta de No Rancho Fundo, acontece nos anos 1950, quando a interpretada pela atriz Duda Santos começa a procurar pistas sobre sua mãe biológica desaparecida há 16 anos.

Ao encontrá-la, a protagonista descobre que tem uma irmã com o mesmo nome, que é interpretada por Maisa Silva.

Segundo a Globo, a história será ambientada no famoso bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro e parte algumas cenas também são gravadas na cidade de Petrópolis, região serrana do estado.

Maísa pegou a personagem de Larissa Manoela?

O primeiro papel de Maísa Silva numa novela da Globo é cheio de polêmicas. Segundo o colunista Duh Secco, Larissa Manoela teria sido a primeira opção da autora de Garota do Momento, mas o nome da contratada da Netflix também agradou a emissora.

ANÚNCIO

De acordo com informações do site Notícias da TV, Larissa teria recusado o convite para se dedicar a projetos mais curtos.

Fabio Assunção, Letícia Colin, Debora Ozório e Paloma Duarte também foram confirmados no elenco da novela Garota do Momento, substituta de No Rancho Fundo a partir de novembro.