Acusam Meghan Markle de dar um segundo desgosto a Kate Middleton durante sua doença: o que aconteceu?

No último sábado, 15 de junho, foi celebrado o popular Trooping the Colour, este ano apresentado como uma possível reivindicação da monarquia britânica em sua luta contra o câncer. Houve uma aparição que chamou a atenção de todos, Kate Middleton reapareceu no evento após vários meses focada em sua recuperação.

Meghan Markle volta a atacar Kate Middleton

Passaram quase seis meses desde que Kate Middleton está focada em sua quimioterapia contra o câncer que lhe foi diagnosticado em janeiro, 170 dias nos quais ela decidiu não aparecer em público. Assim ela se apresentou na cerimônia britânica, fisicamente magra e deixou claro que “ainda não estou fora de perigo”.

No entanto, ao mesmo tempo em que o que muitos britânicos esperavam acontecia, a aparição de Kate Middleton, houve alguém que quis chamar a atenção no mesmo período de tempo. Estamos falando de Meghan Markle, que estava promovendo suas geleias enquanto a princesa de Gales fazia sua aparição após seis meses afastada da vida pública, de acordo com as informações do site Caras.

O que fez a Duquesa de Sussex na reaparição de Kate?

A milhares de quilômetros de onde ocorreu a aparição de Kate Middleton, a duquesa de Sussex usou esse mesmo momento para reivindicar sua parcela de protagonismo. Meghan já havia sido muito criticada, pois esteve ausente em um evento muito especial para a família real.

Por isso, Meghan promoveu sua marca de geleias através das redes sociais. Muitos a acusaram de ter escolhido o momento da reaparição de Kate Middleton, já que milhares de internautas iriam às suas redes para ver a reação a esse evento.

Nacho Figueras apresentou a jam da marca American Riviera Orchard de Meghan Markle no Instagram Instagram

Meghan e suas geleias contra Kate Middleton de volta à vida pública

No entanto, Meghan Markle não usou sua conta pessoal para promover suas compotas. Em vez disso, a responsabilidade de dar luz pública ao seu produto foi de um amigo muito próximo da duquesa de Sussex. Trata-se de Nacho Figueras, que teve a tarefa de exibir, no mesmo dia em que Kate reapareceu, os produtos que recebeu da marca de Meghan Markle.