Acabou de chegar na Netflix e já é o filme mais assistido no mundo: o filme de ação que está arrasando

De tempos em tempos, chega à Netflix um filme, série, minissérie ou documentário que se torna um verdadeiro sucesso, sendo um fenômeno mundial e liderando a lista dos top 10 da plataforma. Nesse sentido, nos últimos tempos, destacaram-se filmes como ‘Missão: Impossível - Sentença de Morte’, ‘Sob as Águas do Sena’ e a quarta temporada de ‘Bridgerton’.

Atualmente, a nova sensação do serviço de streaming é um filme recém-lançado liderado por uma atriz que estava ausente da cena há algum tempo.

O filme que é o novo grande sucesso da Netflix

Trata-se de ‘Alerta de Risco’, um filme de ação com duração de 107 minutos e estrelado por Jessica Alba.

"Uma agente das forças especiais desvenda uma perigosa conspiração quando volta para casa em busca de respostas sobre a morte de seu pai."

Detonantes (Netflix)

A plataforma descreve a produção dirigida por Mouly Sourya, na qual se destacam no elenco também nomes como Anthony Michael Hall, Gabriel Basso e Mark Webber.

O filme marca o retorno de Jessica Alba após anos afastada das telas, sendo seu último papel na série ‘L.A.’s Finest’, onde era uma das protagonistas. Nesse sentido, o sucesso do filme pode abrir portas para novos projetos, onde ela já tem confirmado um novo filme intitulado ‘Flash Before the Bang’.

No entanto, apesar de causar sensação na Netflix, a produção não teve o apoio da crítica. “Apesar dos esforços de todos para oferecer um filme de ação estrelado por uma mulher e centrado em um personagem que parece um ‘Rambo’ feminino, acaba sendo alarmantemente familiar”, disse, por exemplo, Frank Scheck do The Hollywood Reporter.

Por outro lado, Benjamin Lee do The Guardian destaca o trabalho da protagonista. “A atriz faz uma aposta decente no estrelato de ação com seu primeiro filme em cinco anos, uma tentativa pouco original mas aceitável de iniciar uma nova franquia”.

Desta forma, se quiser assistir a um filme de ação que está na moda, com o retorno de Jessica Alba, e estiver procurando um espetáculo que o entretenha, independentemente das críticas, ‘Alerta de Risco’ é uma boa opção para desfrutar na plataforma.