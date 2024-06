Por que a família real britânica chama seus pais de ‘papa’?

Foto: Reprodução/Instagram Prince and Pricess of Wales

Na última sexta-feira, 21 de junho, o Príncipe William foi carinhosamente chamado de “Papa” por seus três filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis, em uma publicação no Instagram celebrando seu aniversário. Esse termo, similar a “papai”, possui uma longa história na realeza britânica, sendo introduzido pela Rainha Elizabeth II em 1937.

De acordo com o Daily Mail, a então Princesa Elizabeth, aos 11 anos, utilizou o termo pela primeira vez em uma carta escrita com giz de cera para seus pais durante a coroação do Rei George VI. Na carta, ela mencionou “Para mamãe e papa, em memória de sua coroação”. Desde então, o termo “Papa” tornou-se uma expressão carinhosa utilizada por membros da realeza.

O especialista em etiqueta William Hanson explicou ao MailOnline que o uso de “Papa” é uma tradição de classe alta, frequentemente repetida pela aristocracia e pelas classes superiores. Além disso, há um elemento de tradição que preservou o uso do termo dentro da Família Real. Atualmente, os filhos do Príncipe William continuam a tradição ao referirem-se a ele da mesma forma.

No dia do 42º aniversário do Príncipe William, a Princesa de Gales compartilhou uma foto do marido com os filhos em Amber Hall, Norfolk, com a legenda: “Feliz aniversário, papa, todos nós te amamos muito!”. Essa tradição de usar o termo “Papa” se mantém viva através das gerações.

A Rainha Elizabeth II também utilizou o termo ao se referir ao Rei George VI, que, por sua vez, referiu-se a si mesmo como “papa dedicado” quando ela se casou com o Príncipe Philip em 1947. Em uma carta, o Rei George VI expressou seu orgulho e afeição pela filha, utilizando o termo carinhoso.

Rei Charles III seguiu os passos de seus pais, chamando-os frequentemente de “mama” e “papa”. Após a morte do Príncipe Philip em abril de 2021, o Rei Charles III falou à nação inglesa, referindo-se a seu pai como “meu querido papa”. Após a morte da Rainha Elizabeth II em setembro de 2022, ele utilizou novamente o termo ao despedir-se dela e referir-se ao falecido pai.

Em um evento recente, a Princesa Charlotte gritou para seu irmão, Príncipe George, “Olha! Lá está o papa!” ao ver o Príncipe William no palco do concerto Coronation em Windsor. Esse exemplo demonstra como a tradição está sendo transmitida para a próxima geração.

O especialista William Hanson mencionou que essa escolha de palavras é uma questão de classe e de excentricidade real, destacando que termos como “papai” e “mamãe” são vistos como mais comuns. Ele explicou que a aristocracia inglesa prefere nomes que terminam com o som “A”, como Sarah, Camilla e Papa.