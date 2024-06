Luis Miguel compartilha foto misteriosa com Taylor Swift

Luis Miguel está em um dos melhores momentos de sua carreira, orgulhoso de suas recentes conquistas com sua atual turnê, e agora surpreendeu ao publicar uma foto ao lado de Taylor Swift, o que gerou diversos comentários.

A foto que Luis Miguel publicou com Taylor Swift

Através da sua conta do Instagram, o artista compartilhou uma edição na qual aparece ao lado de Swift, embora não tenha adicionado texto ou explicado mais contexto.

A publicação de Luis Miguel gerou várias reações; inclusive, fez com que muitos pensassem que, possivelmente, estaria preparando uma colaboração, embora não tenha sido confirmado.

Luis Miguel publicou com Taylor Swift

Na história que se seguiu, Luis Miguel publicou um ranking que mostra o sucesso que teve com sua atual turnê, mostrando que superou artistas como Karol G, Fred Again, Bad Bunny e Madonna, sendo o artista mais lucrativo do mundo.

Publicação de Luis Miguel

A turnê de Luis Miguel

“O ‘Tour Luis Miguel’ foi destacado como a turnê mais bem-sucedida do mundo de acordo com o ranking Live 75 da Pollstar, que avalia os tours com base na venda de ingressos, superando U2 e Madonna. O artista continua a colher um sucesso extraordinário em sua turnê mundial, produzida pela Fenix Entertainment e Cárdenas Marketing Network, Inc. CMN e Iglesias Entertainment”, conforme relatado pela publicação.

Em agosto de 2023, Luis Miguel iniciou sua primeira turnê mundial em cinco anos, conhecida como ‘LUIS MIGUEL TOUR 2023′, começando em Buenos Aires, Argentina. Durante esta fase, ele realizou 10 shows com ingressos esgotados. Em seguida, ele fez mais 10 shows igualmente bem-sucedidos no Chile, seguidos por 25 apresentações completamente lotadas nos Estados Unidos. O ano terminou com 21 shows lotados no México.

Para este ano, já tem vários shows programados que incluem cidades nos Estados Unidos, antecipando que o cantor continuará colhendo grandes sucessos.