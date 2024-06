Dois looks diferentes de Hailey e Justin Bieber foram duramente criticados

Depois de anunciar a gravidez e a doce espera de seu primogênito, Hailey e Justin Bieber têm se animado cada vez mais a fazer aparições públicas. No entanto, essas saídas têm gerado várias polêmicas para o casal devido às críticas recebidas pelos looks escolhidos.

ANÚNCIO

A modelo não recorreu a roupas de maternidade e, em vez disso, transformou seus outfits em uma declaração de estilo pré-natal, surpreendendo com tops arrojados, vestidos e até transparências, que não a fizeram passar despercebida.

A modelo está reinventando o estilo pré-natal | Instagram (@haileybieber/Instagram)

O marido dela não fica para trás. Antes da chegada do bebê, o intérprete de "Let me love you" já estava sempre no centro das atenções sempre que saía com sua parceira, pois ela estava constantemente muito arrumada e ele com looks casuais, o que provocava risos.

Os looks estão sendo muito comentados nas redes sociais

De acordo com o People, os recentes looks de Hailey e Justin Bieber que se tornaram virais nas redes sociais foram capturados durante o último fim de semana em Nova York.

Durante duas saídas em Manhattan, o casal foi visto com escolhas controversas. No caso da mulher de 27 anos, ela optou por um body transparente com rendas que mostrava todas as suas curvas e complementou com saltos pretos e um sobretudo oversized na mesma cor.

Por outro lado, ele optou por um visual mais esportivo, com um suéter bege XL e calça branca larga, sendo os sapatos os maiores protagonistas.

"Parece saído do jardim de infância", "Que loucura são os sapatos de menina do primário", "O casal com pior gosto", "O estilo de Justin Bieber está cada vez mais parecido com o da minha avó", "Parece um indigente"; escreveram.

Também houve críticas para Hailey, não pelo seu macacão Alessandra Rich, mas sim porque seus sapatos pareciam "idênticos aos da Minnie Mouse", especialmente em outro dos looks onde ela foi vista com um vestido assimétrico bege e saltos brancos.