Confirmam que Justin Timberlake tomou apenas um Martini

Na última terça-feira, 18 de junho, Justin Timberlake foi preso na cidade de Long Island, Nova York, por dirigir sob a influência de álcool. Diversos meios de comunicação afirmaram que o ídolo pop americano declarou ter bebido apenas um Martini, no entanto, fontes policiais negaram essa informação ao afirmar que o cantor tinha bebido mais do que o recomendado, o que poderia colocar em risco a sua vida e a dos outros, conforme refletido no teste de alcoolemia.

“Um forte cheiro de bebida alcoólica emanava de sua respiração, não conseguia manter a atenção, falava lentamente, cambaleava e obteve resultados ruins em todos os testes de sobriedade padronizados”, explicou o relatório policial de acordo com uma reportagem do site da People.

Justin Timberlake Captura de tela

Confirmação sobre um único Martini

Neste domingo, 23 de junho, a People publicou uma informação que daria razão ao ex de Britney Spears, já que segundo um bartender do American Hotel de Sag Harbor, onde o artista estava reunido com amigos antes de sua prisão, ele só tomou um Martini, além disso, outro funcionário do estabelecimento reforçou a hipótese ao afirmar que “se ele bebeu mais, não foi aqui”.

Após sua libertação, o marido de Jessica Biel continuou com sua atual ‘Forget Tomorrow World Tour’ e durante sua última apresentação no United Center de Chicago, no último sábado, agradeceu aos seus fãs pelo apoio: “Muitos de vocês vêm até mim e dizem: ‘Cresci com você, cara’... quero que cada um de vocês saiba que cresci com vocês. Vocês têm sido uma parte tão grande e bonita da minha vida e às vezes não consigo encontrar palavras para mostrar minha gratidão porque vocês continuam viajando e viajando comigo”.

Justin Timberlake terá que voltar ao tribunal em 26 de julho, para saber qual será a punição implementada pela justiça dos Estados Unidos.