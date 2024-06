As polêmicas razões pelas quais David Beckham não foi nomeado cavaleiro real

O casal é um dos mais poderosos do Reino Unido

David Beckham tem sido há anos alvo de um reconhecimento da realeza britânica que lhe concederia o título de “Sir” e, portanto, o título de “Lady” para sua esposa Victoria. No entanto, uma série de controvérsias tem impedido que este reconhecimento se concretize, deixando muitos se perguntando porquê.

Ao longo dos anos, Beckham tem realizado inúmeras obras de caridade. Ele se voluntariou nas Filipinas após o tufão Haiyan e Victoria tentou projetar uma imagem de mãe comum, compartilhando publicamente seu apoio a várias causas. No entanto, esses gestos não conseguiram neutralizar o impacto de alguns infames e-mails vazados.

As razões pelas quais David Beckham não é nomeado cavaleiro

O escândalo mais significativo surgiu quando foram divulgados e-mails privados nos quais Beckham se referia ao Comitê de Honras como "uns ingratos filhos da puta". Esses comentários extremamente desdenhosos prejudicaram gravemente sua reputação e suas chances de ser nomeado cavaleiro.

Apesar de Beckham ter intensificado suas atividades filantrópicas após se aposentar do futebol em 2013, esses esforços foram ofuscados por suas palavras e alguns problemas financeiros. No mesmo ano, o Comitê de Honras rejeitou sua candidatura ao descobrir que Beckham não estava registrado como residente no Reino Unido enquanto ganhava US$26,8 milhões jogando pelo LA Galaxy.

Além disso, o seu envolvimento em um esquema agressivo de evasão fiscal e seu estilo de vida luxuoso, com uma mansão de US$40 milhões em Londres, também foram fatores decisivos contra ele. Apesar de resolver seus problemas fiscais e ser aprovado para um título de cavaleiro em 2021, Beckham continua sendo ignorado, inclusive recentemente pelo Rei Charles na lista de honras de 2024.

Parece que a esperança é a última coisa que David Beckham perde

A controvérsia se aprofundou em 2017, quando mais e-mails privados foram vazados, nos quais Beckham criticava duramente a cantora de ópera Katherine Jenkins por receber um OBE, argumentando que suas contribuições eram menores em comparação com as dele.

No início deste mês, Beckham foi nomeado embaixador da Fundação do Rei, o que foi visto como um sinal positivo, mas ainda não foi suficiente para conquistar o tão desejado título. Apesar dessas controvérsias, muitos acreditam que Beckham ainda tem uma chance de ser nomeado cavaleiro no futuro.