A revelação de Kim Kardashian sobre ter “muito botox” que chocou: ela nem consegue mais mexer as sobrancelhas

Kim Kardashian está reinventando sua carreira, agora se tornando atriz, situação que a fez refletir sobre o abuso de botox em seu rosto. Isso não é segredo para ninguém, pois ela mesma confirmou no passado que é assídua a esse tratamento estético, embora tenha negado recorrer aos preenchimentos.

No entanto, sua participação em American Horror Story e as novas ofertas na tela que surgiram como resultado dessa oportunidade a fizeram falar abertamente durante a transmissão de seu reality show, The Kardashians.

A modelo nunca imaginou se dedicar à atuação, pois desde muito cedo em sua carreira focou mais na telerrealidade, em ser empresária e em ser imagem de marcas, mas aos poucos tem se posicionado como um ativo interessante para os estúdios.

É por isso que já lhe ofereceram fazer parte da comédia The Fifth Wheel, onde assumiria o papel principal e também teria um espaço na produção.

O que Kim Kardashian disse sobre o botox em seu rosto

No episódio, Kim Kardashian afirmou que a primeira coisa da qual teria que desistir para poder cumprir essa possibilidade seriam as horas de sono, por ter a agenda lotada, mas também de continuar injetando botox no rosto.

"Sinto que você precisa de menos botox para mostrar mais emoções, e no meu caso, tenho demais", brincou, dizendo que isso a impede de "chorar" ou agir "assustada", então não teria uma carreira de atriz "séria".

Mesmo assim, ela admitiu que tem dificuldade em levantar as sobrancelhas, algo que ela tentou na câmera e mal mexeu a testa, deixando muitos usuários surpresos com os resultados de anos de botox para parecer perfeita em fotos e na televisão.

“A socialite revelou: ‘Posso fazer um filme por ano; ainda me vejo bem nos próximos 10 anos, então é isso que tenho planeado antes de tirar uma pausa’, deixando claro para onde está indo.”