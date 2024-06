Princesa Charlotte segue estilo da mãe Kate Middleton

No dia 21 de junho foi um dia muito especial para a família real britânica. O príncipe William celebrou seus 42 anos em um dos momentos mais difíceis. O príncipe de Gales viu este novo aniversário marcado pelo fato de que sua esposa Kate Middleton está em pleno tratamento contra o câncer que sofre e por ter uma agenda real mais intensa após meses que também foram complicados para seu pai em questões de saúde.

No entanto, a sua família quis que ele vivesse um dos dias mais felizes e especiais, e para isso tiveram um gesto muito importante. O mais comentado foi a felicitação que Kate Middleton fez ao seu marido publicamente, de acordo com as informações destacadas no site Lecturas.

A princesa de Gales, através do seu Instagram, compartilhou uma foto com a qual felicitou o príncipe William por seus 42 anos de idade. Uma imagem inédita que não poderia ser mais querida. Na imagem em questão, George, Charlotte e Louis seguram a mão de seu pai enquanto desfrutam de um salto na praia. Desta forma, Kate quis demonstrar amor em um dia tão especial, mas também foi uma foto que serviu para ver um detalhe do look da pequena Charlotte.

A pequena princesa segue os passos de sua mãe em questões de moda e estilo

Apesar de ter apenas nove anos de idade, o fato de ser uma princesa e de sua mãe ser uma referência de estilo na hora de se vestir, torna inevitável notar os trajes que Charlotte usa em cada uma de suas aparições, desde o formal até o privado.

Para esta ocasião, a pequena princesa escolheu uma roupa que sua mãe adora. Trata-se de uma camisa de listras marinhas, uma peça que Kate já usou várias vezes.

A princesa Charlotte usou uma roupa muito no estilo de sua mãe. Neste caso, a peça tem duas cores que nunca saem de moda, como o branco e o azul-marinho. Para complementar o visual de acordo com sua idade, Charlotte usou um shorts estampado que conseguiu dar um contraste muito alegre.