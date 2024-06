Participação especial? Chris Pratt foi visto no set de ‘Superman’, dirigido por James Gunn

Chris Pratt gerou especulações sobre sua possível entrada no Universo DC depois de ser visto no set do próximo filme ‘Superman’, dirigido por James Gunn.

Gunn, conhecido por seu trabalho nos filmes ‘Guardiões da Galáxia’, compartilhou uma foto do set que mostra Pratt em um ambiente casual, longe da atenção da mídia.

Embora a visita de Chris ao set não confirme sua participação em ‘Superman’, ela gerou interesse devido à conexão prévia de Gunn com outros atores de “Guardians of the Galaxy” que apareceram em projetos da DC.

Nathan Fillion, que teve breves aparições nos filmes "Guardians", interpretará Guy Gardner em "Superman". Além disso, outros atores como Pom Klementieff, Sean Gunn e Michael Rooker também tiveram papéis em projetos anteriores da DC dirigidos por Gunn.

Implicações da visita

Apesar da presença deste ator no set, as circunstâncias sugerem que sua visita pode ser mais um gesto de amizade e apoio a Gunn do que um anúncio oficial de elenco.

A roupa casual de Pratt na foto compartilhada por Gunn indica que não foi uma visita planejada para a imprensa, o que pode diminuir as expectativas sobre sua participação direta em ‘Superman’.

No entanto, o interesse de Pratt e outros membros do elenco de ‘Guardians of the Galaxy’ em explorar papéis no Universo DC não está completamente descartado. Muitos expressaram entusiasmo com a possibilidade de expandir seus horizontes de super-heróis para além do Universo Marvel.

‘Superman’ está programado para chegar aos cinemas em 11 de julho de 2025, e os fãs estarão atentos a qualquer desenvolvimento adicional em relação ao elenco e à produção desse aguardado filme da DC.

Muitos seguidores acham que o filme será incrível e fazem questão de mencionar isso nos comentários, como por exemplo, o usuário @fritzyfritzrich, que disse: “Algo me diz que este filme vai ser incrível. Mal posso esperar para vê-lo”.