Notícia encorajadora sobre a saúde de William Mebarak, pai de Shakira

William Mebarak Chadid, pai da renomada artista internacional Shakira, foi liberado e retornou para sua residência no norte de Barranquilla, conforme informado pela Blu Radio. O pai da artista estava no clínica Iberoamérica. Mebarak Chadid, de 92 anos, foi hospitalizado de urgência em 5 de junho devido a complicações respiratórias resultantes de um severo caso de pneumonia.

Neste sábado, por volta das 11:00 da manhã, foi autorizada a sua saída após uma reunião médica que determinou que seu estado de saúde estava suficientemente estável para deixar o centro médico. Inicialmente, Mebarak Chadid foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da clínica, onde permaneceu sob rigorosa supervisão médica por quase duas semanas. Durante este tempo, Shakira, a intérprete de sucessos como “Puntería”, “TQG” e “Waka Waka”, permaneceu em Barranquilla acompanhada de seus filhos, Milan e Sasha, para estar perto de seu pai.

William Mebarak, pai de Shakira, foi liberado em Barranquilla

No início desta semana, foi relatado que Mebarak Chadid havia saído da UTI e foi transferido para um quarto regular para continuar sua recuperação sob observação médica. Shakira e seu irmão Tonino Mebarak, que também é seu chefe de segurança, estiveram constantemente ao seu lado. A clínica providenciou uma sala privada para que a cantora pudesse estar perto de seu pai durante sua convalescença.

Durante a sua estadia em Barranquilla, Shakira foi vista em vários locais públicos, incluindo um restaurante de prestígio e um shopping, onde aproveitou para fazer compras com a sua família. Ontem à noite, foi divulgado um vídeo em que ela estava passeando com os seus filhos no Parque da Electrificadora, onde as crianças estavam jogando futebol.

Até o momento, a equipe de Shakira não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a recuperação de William Mebarak Chadid.