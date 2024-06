Netflix: a série ‘quente’ que vai te deixar de boca aberta

Se ainda não tem definido o que quer ver da extensa lista da plataforma Netflix nestes dias de descanso, há uma minissérie britânica que tem dois componentes interessantes, suspense e romance. Trata-se de ‘Por Trás dos Seus Olhos’, uma produção que te mantém em suspense do início ao fim.

ANÚNCIO

Esta minissérie erótica é uma adaptação do romance homônimo de Sarah Pinborough. Criada por Steve Lightfoot e estrelada por Eve Hewson, filha de Bono.

De acordo com o portal Cien Radios, os primeiros cinco capítulos estão cheios de ganchos narrativos atraentes, que culminam em um último episódio onde a fantasia é desencadeada.

Com uma duração média de 50 minutos, a história se desenrola em seis etapas que viciam, nelas há muito erotismo e romance, se soma a intriga da vida dupla de todos os personagens, que mentem de diversas formas e ocultam sua realidade. A lealdade e a traição estão presentes a todo momento, gerando mais tensão no roteiro.

Um triângulo amoroso nada típico

A história é o típico triângulo amoroso, mas não é tão comum: um psiquiatra casado tem um romance com sua secretária, mas ela se torna muito amiga de sua esposa, que por sua vez foi paciente do psiquiatra e ainda não está recuperada.

À medida que a história se desenvolve, mistérios e segredos de cada personagem vão sendo revelados, formando uma rede perigosa onde todos ficam presos. Um desfecho inesperado e criativo surpreende nesta história dramática e de suspense, conforme destaca o portal El Periódico.

Louise (Simona Brown) é uma mulher divorciada, mãe de um adorável filho de sete anos (o pequeno grande ator Tyler Howitt), em uma noite em que decidiu ter uma vida social e encontrar sua amiga Sophie (Nichola Burley) para tomar uma bebida. A amiga a deixa plantada, mas ela encontra alguém com quem conversar, o bonito David (Tom Bateman); com quem conversa e também compartilha um beijo.

ANÚNCIO

Apenas um beijo. Ele se desculpa, diz que não pode fazer isso, e vai embora. Mas Louise acaba por vê-lo novamente antes do que esperava: ele é seu novo chefe no consultório de psiquiatria onde trabalha como secretária alguns dias por semana.

Infelizmente, Tom não é apenas seu chefe, mas também é casado com a lindíssima Adele (Eve Hewson), pela qual Louise, de certa forma, também se sente atraída, embora apenas como amiga, enquanto se envolve com David. A minissérie alterna entre as perspectivas de Louise e Adele, com esta última também fazendo viagens ao passado.