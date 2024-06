Falta de empatia: William é flagrado dançando em show de Taylor Swift e é criticado por ‘esquecer’ Kate

Numa inesperada demonstração de alegria e ritmo, o Príncipe William, de 42 anos, mostrou que até a realeza pode se soltar e desfrutar de um bom show. Durante a primeira noite da turnê ‘Eras Tour’ de Taylor Swift em Londres, na sexta-feira, 21 de junho, William foi capturado em vídeo por fãs enquanto dançava energicamente ao som de ‘Shake It Off’, uma das músicas mais icônicas de Swift do seu álbum 1989.

O vídeo mostra William completamente entregue à música, movendo-se no ritmo com um conjunto azul que contrastava com a vibração festiva do show. Ao lado dele estava a Princesa Charlotte, que também se deixava levar pela melodia, movendo-se ao ritmo da música enquanto Swift, de 34 anos, oferecia seu espetáculo no palco.

Além disso, durante esta primeira parada no Reino Unido, Taylor Swift teve a oportunidade de tirar uma selfie com o Príncipe William, o Príncipe George e a Princesa Charlotte. A foto, compartilhada na conta oficial de Instagram do Príncipe e da Princesa de Gales, rapidamente se tornou viral. "Obrigado @taylorswift por uma ótima noite! #LondonTSTheErastour", diz a publicação.

No entanto, apesar de a cena ter sido não apenas um momento de conexão entre pai e filha, mas também uma visão estranha da realeza, já que raramente são vistos desfrutando da vida de forma tão pública e relaxada, não faltaram internautas que saíram para criticar.

"E enquanto isso, Kate lutando contra a doença". "Que falta de empatia para com sua esposa". "Imagine ter câncer e seu marido agir como se nada estivesse acontecendo". "E ele deixou Kate sozinha", lê-se nas redes sociais.

Claro, muitos saíram em sua defesa. “Tenho certeza de que Kate disse que estava tudo bem e para seguir em frente e levar as crianças!!! Não há nada de errado em sair para se divertir”. “Eu também tive câncer e encorajei meu marido e meus filhos a seguirem em frente!! Não é preciso que todos sofram. A vida é para ser vivida”. “E qual o problema dele sair para se divertir COM OS FILHOS?? Kate certamente quer o melhor para a sua família”, expressaram internautas.

O diagnóstico de Kate Middleton e sua reaparição pública

Depois de ser diagnosticada com câncer em estágio inicial no início deste ano, Kate Middleton reapareceu nas redes sociais para publicar uma atualização sobre seu tratamento, juntamente com uma mensagem esperançosa.

Na imagem, a princesa aparece posando na frente de uma árvore frondosa, vestindo jeans azuis, uma camisa branca, um casaco de linho bege com listras brancas e tênis brancos, com os braços e pernas suavemente cruzados, olhando para cima.

“Fiquei surpreso com todas as mensagens amáveis de apoio e encorajamento nos últimos dois meses. Realmente fez a diferença para William e para mim e nos ajudou em alguns dos momentos mais difíceis. Estou progredindo bem, mas como qualquer pessoa passando por quimioterapia saberá, há dias bons e dias ruins. Nestes dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao seu corpo descansando”, lê-se na sua mensagem.