“Está melhor agora com uma barriguinha”: Ricky Martin é criticado por seu aumento de peso e fãs saem em sua defesa

Ricky Martin é um artista que deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento a nível global, desenvolvendo uma carreira multifacetada que abrange música, atuação e filantropia. Seu apelo não se limita apenas ao seu talento e carisma no palco, mas também à sua aparência física, que o tornou um dos homens mais atraentes do mundo.

Embora tenha sido rejeitado por alguns desde que começou a falar abertamente sobre sua sexualidade, é inegável que Ricky sempre será um ídolo e uma das figuras mais importantes, reconhecido por seus ritmos latinos e pop cativantes, mas também por sua presença energética e carismática no palco, que consegue se conectar com audiências de diversas culturas e gerações.

O atrativo físico de Ricky Martin sem dúvida desempenhou um papel significativo em sua popularidade, no entanto, recentemente ele tem sido criticado por sua transformação física.

Ricky Martin ganhou peso?

O cantor foi visto no evento de relançamento de The Abby, um bar gay em West Hollywood, e os internautas não deixaram de apontar que ele estava visivelmente mais pesado. Nas redes sociais, alguns expressaram que "ele parece descuidado" e que "estava melhor antes".

No fim de semana anterior a isso, o cantor foi visto nas festas do Dia dos Pais dos EUA com seus filhos mais novos, Lucía e Renn, e seu ex-marido Jwan Josef, com quem chegou a um acordo amigável pela custódia de ambos. “Feliz Dia dos Pais para este senhor”, escreveu Jwan em uma de suas histórias do Instagram, junto com um vídeo de Martin com os pequenos Renn e Lucía descendo por um escorregador gigante.

Longe de importar que tenha sido um momento adorável, os internautas apenas se dedicaram a apontar que ele parecia "ter ganhado peso". Em outras imagens recentes que ele compartilhou em sua conta do Instagram, também não faltaram comentários sobre seu físico.

Felizmente, os fãs saíram em sua defesa, apontando que “ele está melhor agora com sua barriguinha”.

Ricky Martin sempre foi considerado um dos galãs mais cobiçados do show business. Com seu sorriso encantador e físico atlético, ele fez com que muitos se derretessem por ele. No entanto, com o passar dos anos, o estilo de vida e o corpo mudam e é inevitável que haja uma transformação.

Falar ou criticar o corpo de outra pessoa, seja em relação ao envelhecimento ou ao ganho de peso, é uma prática prejudicial que devemos evitar por várias razões. Essas mudanças físicas são processos naturais e inevitáveis, e cada pessoa as experimenta de maneira diferente. Abaixo, são exploradas algumas das razões mais importantes pelas quais não se deve criticar o corpo alheio em relação a essas mudanças.

A beleza de Ricky vai além do superficial. Sua autenticidade, confiança, carisma natural e altruísmo o tornam verdadeiramente irresistível, além de uma das estrelas mais admiráveis. A sociedade deve celebrar a diversidade corporal em vez de aderir a ideais de beleza estreitos e pouco realistas.