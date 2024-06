Ben Affleck revela por que sempre parece desconfortável ou deprimido diante das câmeras

Outra coisa pela qual o Ben Affleck é conhecido, além de seu desempenho como ator, produtor e roteirista, é por posar sem querer para os paparazzi e dar vida a memes nas redes sociais.

O ator de ‘Batman vs Superman’ tem a curiosa capacidade de sempre parecer desconfortável ou até triste quando é fotografado ‘em flagrante’, seja por paparazzi ou em eventos especiais que ele participa. Em muitas dessas fotografias, Affleck dá a sensação de estar passando por um momento difícil, cansado ou estressado - e é por isso que nasceram grandes memes.

O que disse Ben Affleck sobre porque ele parece desconfortável ou cansado em fotos?

Embora o ator não costume dar muitas entrevistas, Affleck apareceu no programa americano ‘Hart to Heart’, apresentado pelo ator e comediante Kevin Hart. Embora a entrevista tenha sido exibida apenas agora, é importante ressaltar que o encontro com Hart foi gravado meses atrás, muito antes dos rumores de separação com Jennifer López que agora cercam o casal.

Durante a entrevista, o ator e diretor de cinema conta algumas das histórias que viveu ao longo de sua carreira, mostrando-se especialmente relaxado e divertido, até mesmo fazendo piadas, sem a tensão ou desconforto que às vezes é visto em fotos.

É por esse motivo, inclusive, que Hart traz o assunto à tona, fazendo referência às expressões faciais e gestos que ele faz. Ben confessou então que é “um pouco tímido” e que prefere estar atrás da câmera. “Não gosto que prestem muita atenção em mim”, disse.

O ator menciona a agitação midiática que causa sempre que sai de casa, assegurando que: “As pessoas me veem e pensam: ‘O que há com ele? Ele está sempre zangado...’ mas claro, é porque alguém tem sua câmera colada no meu rosto”.

“Não me importo que tirem fotos minhas em um local, uma estreia, o que seja. Vá adiante, faça! Mas com meus filhos é outra história”, diz sobre Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15, e Samuel, de 12, que compartilha com sua ex-mulher, também atriz, Jennifer Garner.