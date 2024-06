A série mais polêmica da Netflix: ela gerou controvérsia por suas cenas sensuais

Uma das séries sensuais mais escandalosas da Netflix é ‘Sexo/Vida’, que, com apenas duas temporadas, foi cancelada pelo streaming, onde cada personagem teve um final ‘feliz’.

A produção, uma das mais comentadas e seguidas nas redes sociais, tem sido protagonizada por um elenco composto por Sarah Shahi, Margaret Odette, Mike Vogel e Adam Demos.

Criada por Stacy Rukeyser, ‘Sexo/Vida’ se tornou um fenômeno com a estreia de sua primeira temporada. A série, inspirada no livro ‘44 Capítulos Sobre 4 Homens’, de BB Easton, nos conta um triângulo amoroso complicado entre uma mulher, seu marido e seu passado.

Aprofundando no desejo feminino e na construção de uma personagem forte, tornou-se uma das séries mais assistidas do portal, como mencionado pelo Vandal Random.

As razões para o cancelamento

A primeira temporada foi muito popular, mas a segunda não teve o impacto esperado neste retorno. Além disso, sua principal estrela, Sarah Shani, criticou publicamente o portal de streaming por falta de apoio evidente.

De acordo com o portal Deadline, um porta-voz da Netflix defendeu-se das acusações afirmando que a produção levou a história a um fechamento natural, concluindo as histórias dos personagens e seus relacionamentos, que terminam em um final feliz.

Além disso, destacam que o portal está orgulhoso da série, de seu sucesso e do trabalho realizado pelos produtores.

Mas a polêmica não parou por aí, o cancelamento desta série ocorreu logo após uma polêmica entrevista com a protagonista absoluta, Sarah Shani, que criticou o ambiente tóxico das filmagens durante a segunda temporada.

"Não vou deixar a série, mas é verdade que não tive o apoio que tive na primeira temporada das pessoas envolvidas no programa", confirmou Shahi, uma texana de 43 anos cuja popularidade disparou após o show.

“Nunca mais trabalharia para a Netflix depois de dizer tudo isso”, afirmou em relação à sua polêmica entrevista no programa ‘Not Skinny But Not Fat’.