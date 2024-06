A melhor foto: Kate Middleton mostra William na praia como nunca antes e encanta a todos

O Príncipe George de Cambridge e o Príncipe William durante a Festa de Platina no Palácio de Buckingham em 4 de junho de 2022 em Londres, Inglaterra. O Jubileu de Platina de Elizabeth II foi celebrado de 2 a 5 de junho de 2022, no Reino Unido e na Comunidade para marcar o 70º aniversário da ascensão da Rainha Elizabeth II em 6 de fevereiro de 1952. (Foto de Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images)

Kate Middleton continua dando sinais nas redes sociais após a ausência que manteve por vários meses devido ao câncer que enfrenta e após ter aparecido no Trooping the Colour 2024, onde chamou a atenção de todos, ela usou sua conta oficial no Instagram para deixar uma mensagem para seu marido.

O futuro rei da Inglaterra está comemorando seu aniversário número 42, então a princesa de Gales não hesitou em expressar seus melhores desejos em um dia especial para toda a família.

Embora a família real geralmente mantenha a compostura em cada um dos eventos reais em que aparece devido aos rigorosos protocolos que possuem, na intimidade são como qualquer outra família e de vez em quando se certificam de demonstrar isso.

A foto do príncipe William na praia que conquistou corações

Embora o príncipe William tenha enfrentado várias polêmicas nos últimos meses, desde a doença de Kate Middleton até ser acusado de tê-la enganado com Rose Hanbury, ele continua firme em seu papel como pai, marido e príncipe.

Nesta sexta-feira, 21 de junho, Kate compartilhou nas redes sociais uma foto de seu marido ao lado de seus filhos: George, Charlotte e Louis, mostrando-se como um pai feliz e descontraído, longe das formalidades reais, enquanto desfrutam de um dia na praia.

Na imagem, pode-se ver um pai e filhos vestidos de forma casual, de mãos dadas e pulando em uma duna, e conforme confirmado pelo Palácio de Kensington, a foto foi capturada por Middleton, que é amante de fotografias.

“Feliz aniversário, papai, nós te amamos muito!”, lê-se junto à imagem.

A felicidade, espontaneidade e união que o príncipe e seus filhos refletem na imagem têm gerado uma infinidade de comentários positivos, já que muitos internautas deixaram mensagens de parabéns e emoção ao vê-los tão felizes, desfrutando como uma família comum e simples, além de calar aqueles que os rotulam como tendo personalidades ‘frias’ devido às exigências da coroa britânica.

O certo é que os príncipes de Gales tiraram um tempo para descansar enquanto a monarca se recupera do tratamento contra o câncer, e seus filhos têm sido sua grande prioridade, mantendo-os afastados dos boatos e especulações que a cercaram devido à privacidade com que lidaram com o diagnóstico.