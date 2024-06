O filme que ninguém conhece e que se tornou um sucesso surpresa na Netflix

A plataforma Netflix possui em sua lista filmes e séries que chegaram às telonas em 2017 e se tornaram sucessos no streaming em 2020. Do gênero de ficção científica, falamos do filme ‘A Caverna’, uma produção dirigida por Mark Dennis e Ben Foster.

Este filme foi lançado em maio de 2017, no festival de Seattle, um ano e meio depois começou a ser exibido em plataformas de streaming americanas, e depois chegou ao Netflix, ocupando os primeiros lugares do Top 10 dos mais assistidos.

Se gosta do gênero de ficção científica, deve colocar na sua lista de fim de semana esta produção que trata sobre um grupo de jovens de diversas idades que conseguem realizar uma viagem.

Presos numa caverna do tempo

Os jovens ficam presos em uma caverna onde o tempo passa mais devagar do que do lado de fora. Muito mais devagar: um minuto dentro equivale a quinze anos fora, o que significa que, algumas horas depois de ficarem presos, milhares de anos já se passaram lá fora.

A explicação para o desarranjo temporal tem mais elementos de fantasia (até folclóricos) do que de pura ficção científica, embora na equação entrem elementos do futuro remoto com um ponto científico, destaca o portal Xataca.

O que a crítica diz

De acordo com a crítica, a breve viagem através do primeiro ato do filme permite vislumbrar perfeitamente a tônica predominante em uma hora e meia marcada por personagens planos e irritantes, interpretados com particular má sorte por um grupo de rostos quase desconhecidos e por um excesso de exposição oral que convida a desconectar da narrativa, destaca Espinof.

Quando a odisseia temporal decide pisar no acelerador para mergulhar em um terceiro ato delirante que coloca tudo em jogo, já é tarde demais.

Se quiser verificar por si mesmo o que acontece neste filme, coloque-o na lista e mergulhe nele para formar sua própria visão. Em 90 minutos, você pode ter outra impressão.