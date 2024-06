O emocionante filme baseado em uma história real impactante está saindo da Netflix: você precisa assistir agora

Chegou o fim de semana e a plataforma Netflix é a opção para aqueles que querem relaxar, descansar e desfrutar de um bom filme ou série do catálogo que o streaming oferece.

Uma das recomendações que fazemos para estes dias de descanso e que você deve ver antes que saia da lista em 15 de julho é ‘Stillwater’, uma produção dramática estrelada por Matt Damon.

O filme deste ator reconhecido tem estado nas dez mais vistas da plataforma por semanas e apresenta uma história cativante baseada em eventos reais.

Matt Damon interpreta a história de Bill Baker, um operário áspero de uma plataforma de petróleo que acabou de se distanciar de sua filha Allison, que se mudou temporariamente para a França.

No entanto, ao saber que sua filha foi presa, Bill terá que viajar rapidamente para o país europeu para ajudá-la.

Uma vez na França, Allison comenta a Bill que foi condenada pelo assassinato de uma amiga, um crime que ela afirma não ter cometido. Nesse momento, Bill se compromete a provar a inocência de sua filha e fará qualquer coisa para tirá-la da prisão, enfrentando as barreiras culturais e legais daquele país.

É a história real de Amanda Cox

O filme foi dirigido por Tom McCarthy, que ganhou o Oscar de melhor diretor em 2015 pelo filme ‘Spotlight’ (2015). O resto do elenco de ‘Stillwater’ inclui Abigail Breslin (Allison); Camille Cottin (Virginie); Lilou Siauvaud (Maya), entre outros.

‘Stillwater’ é inspirada no caso real de Amanda Cox, uma jovem americana que em 2007 foi condenada pelo suposto assassinato de sua colega de intercâmbio Meredith Kercher, uma garota britânica com quem compartilhava um apartamento na Itália.

A jovem passou quase 4 anos na prisão pelo crime até ser finalmente libertada e absolvida pela Suprema Corte de Cassação italiana.

Elogiada pelas suas atuações

Foi lançado nos cinemas em 2021 e foi elogiado pela atuação de seus atores principais; no entanto, outros críticos de cinema questionaram algumas decisões na história.

Portais de críticas como Rotten Tomatoes e Metacritic mostram essas opiniões mistas com uma aprovação de 74% e uma pontuação média de 60 em 100, respectivamente.

Além disso, o filme tem gerado debates sobre como as histórias inspiradas na vida real são abordadas no cinema, especialmente depois que Amanda Knox (em quem o filme se baseia ligeiramente) expressou sua discordância com a abordagem que ‘Stillwater’ tomou de seu caso.