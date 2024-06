Netflix: a série coreana romântica e emocionante que é uma verdadeira joia

As séries coreanas se tornaram uma verdadeira joia, suas histórias cheias de amor e drama têm cativado milhares de espectadores na plataforma da Netflix. Foi assim que em 2023 chegou à lista de streaming o K-drama ‘Nos vemos na próxima vida’, que conta com 12 episódios que vão fazer você rir e chorar com a história.

A série, criada por Kim Soon Ok e baseada no webtoon ‘Cuide de mim nesta vida também’ de Lee Hye, é estrelada por Shin Hye Sun e Ahn Bo Hyun.

A reencarnação como tema principal

De acordo com a sinopse do Netflix de ‘Nos vemos na próxima vida’: “Ban Ji Eum tem uma habilidade extraordinária: ela pode lembrar dos momentos de todas as suas vidas passadas. Repetindo sua reencarnação por quase mil anos, Ban Ji Eum tem vivido sua vida com energia”.

A descrição continua: “Depois que sua vida anterior é interrompida por um trágico acidente, ela se propõe a reconectar com as pessoas de sua vida passada no presente e decide encontrar um homem chamado Moon Seo Ha, a quem conheceu em sua vida número 18. As memórias de sua vida número 18 sabotarão o romance em sua vida número 19? Ou o amor perdurará através de vidas diferentes?”

A distribuição de atores principais

A série de 12 episódios conta com a atuação de atores de renome: Shin Hye Sun como Ban Ji Eum; Ahn Bo Hyun como Moon Seo Ha; Ha Yoon Kyung como Yoon Cho Won; Ahn Dong Goo como Ha Do Yoon; Lee Chae Min como Kang Min Gi; Cha Chung Hwa como Kim Ae Kyung e Chae Jong Hyeop como Bok Dong.

É uma série romântica, cheia de drama que você deve adicionar à sua lista pessoal para assistir neste fim de semana e distrair sua mente de tanta ação, suspense e mistério.