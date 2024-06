Como numa pintura, Nicola Coughlan posa para a nova campanha de roupas de Kim Kardashian

Nicola Coughlan, a famosa atriz de “Bridgerton”, é a mais recente celebridade a modelar para a marca de moda de Kim Kardashian. Em uma série de fotos de sonho no estilo aquarela, capturadas pela fotógrafa de moda Elizaveta Porodina, a atriz de 37 anos exibe uma série de vestidos de salão em tons pastel da linha de lingerie e roupas da estrela de reality show.

Nicola Coughlan brilhou com seu estilo

Numa publicação no Instagram, Coughlan, que interpreta Penelope Featherington na bem-sucedida série da Netflix, legendou uma das fotos com "Everybody's wearing @SKIMS". Em uma das imagens, a atriz está usando o vestido maxi Skims Soft Lounge em um tom de limão cítrico, perfeito para a paleta de cores antes da mudança de imagem de seu personagem na série.

Também mostrou o mesmo vestido em um tom de marfim enquanto posava contra um arranjo floral, e mudou para uma versão de manga comprida em cinza em outra foto. A estrela de “Derry Girls” - que recentemente respondeu aos “trolls” que insinuavam que seu corpo havia sido editado na tela - exibiu seus cabelos loiros em ondas de praia para a sessão romântica, realçando seus traços com blush rosa e lábios rosa brilhante.

Os fãs ficaram encantados com as fotos oníricas. Um usuário comentou: "Uauuuu!! Como uma pintura renascentista". Não é surpreendente que Kardashian tenha escolhido uma estrela de "Bridgerton" para a última campanha de roupas de sua marca, já que a estrela da realidade é uma das maiores fãs do programa. "Todos sabem que eu sou uma grande fã da Nicola e de 'Bridgerton' desde o início, então tê-la como protagonista de nossa campanha Soft Lounge é um momento culminante", disse a fundadora da Skims em um comunicado à imprensa, elogiando a "beleza e energia inegáveis" da estrela.