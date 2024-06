Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas querem vender sua mansão em NY: conheça a luxuosa propriedade

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas formam um dos casais mais sólidos da indústria do entretenimento. Ao longo de quase três décadas de relacionamento, a dupla adquiriu diversas propriedades em alguns dos bairros mais luxuosos dos Estados Unidos. Um exemplo é a ostentosa mansão em Manhattan, Nova Iorque, que atualmente está à venda.

Segundo a atriz de 54 anos disse ao Wall Street Journal, a decisão de listar sua emblemática residência no mercado imobiliário veio após perceberem que não desfrutam mais tanto da propriedade como antes, pois, agora, seus filhos são adultos e passam menos tempo em casa. Com a venda da propriedade, o casal planeja passar mais tempo na Europa e menos nos Estados Unidos.

De acordo com vários relatórios, o preço de lista da residência é de US$ 12 milhões, quase triplo do preço original, já que Catherine Zeta-Jones comprou a mansão em 2019 por US$ 4.5 milhões, conforme informou o New York Post.

Esta é a luxuosa mansão que Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas colocaram à venda em Nova York

A propriedade de quase 1200 m² está localizada a 32 km de Manhattan e data dos anos 20. Entre suas comodidades, destaca-se uma grande biblioteca de dois andares, uma piscina coberta e vastas áreas verdes com terraços.

Além disso, a luxuosa mansão de Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas possui oito quartos, 12 banheiros, sala de estar, sala principal, sala de jantar, cozinha, lavanderia e hall de entrada. Os acabamentos interiores são de madeira, enquanto a fachada exterior é de tijolos. A propriedade também possui grandes janelas e colunas imensas dignas de admiração, que são muito chamativas.