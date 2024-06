Treinadora de Shakira revelou o segredo da cantora para parecer ser mais jovem do que é

Shakira não apenas se tornou um símbolo musical colombiano em todo o mundo, mas também se tornou uma porta-voz do empoderamento feminino, trabalho árduo e de superar obstáculos em uma sociedade que ainda tende a minimizar a mulher.

Outro aspecto pelo qual a cantora tem chamado a atenção nas redes é sobre sua aparência física, já que para a maioria das pessoas, ela ainda parece bastante jovem, tanto seu corpo quanto seu rosto.

Como se alimenta Shakira?

No meio de uma entrevista com a revista Vogue, Anna Kaiser, sua treinadora, revelou não apenas a rotina de exercícios, mas também o plano de alimentação da colombiana no seu dia a dia. No seu café da manhã estão incluídos: um ovo cozido, abacate, tomate, sal marinho e azeite de oliva extra virgem. Para beber, ela prefere um suco de frutas vermelhas que mistura amoras, mirtilos, framboesas e agraz.

Para a hora do almoço, Shakira come: uma porção generosa de proteína, geralmente peixe, acompanhado de legumes cozidos no vapor. Seus pratos costumam incluir sopas com alho-poró, berinjela, cenoura e gengibre.

Mas mesmo com essa alimentação equilibrada, também é permitido comer de vez em quando carne de porco, costeletas ou o ‘pecadinho’ do hambúrguer.

Qual é a rotina de exercícios da Shakira?

Como uma verdadeira entusiasta do exercício, Shakira se exercita 6 vezes por semana. Seu treinamento inclui uma combinação de pesos, natação, circuitos HIIT de 30 a 40 minutos e exercícios cardiovasculares, especialmente dança, uma de suas grandes paixões e pela qual ela se destacou tanto.

“A dança e a parte cardiovascular são de grande importância em suas rotinas, mas também busca fortalecer sua força e resistência usando pesos, nadando e fazendo circuitos de HIIT que duram entre 45 e 60 minutos”, comentou a treinadora, pois ele faz isso para evitar tanta fadiga durante suas apresentações ao vivo.