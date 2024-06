Streaming: séries com personagens LGBTQ+ no mês do orgulho

The Last Of Us

Junho é o mês do orgulho LGBTQ+ e assistir a séries com enredos e personagens da comunidade pode ser uma ótima maneira de celebrá-lo.

As seguintes produções podem ser vistas na plataforma Max.

No terceiro capítulo de ‘The Last of Us’, a série estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsay, mostra a relação entre dois homens maduros, Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett).

O episódio foi um dos mais bem criticados da temporada. Mais adiante, na primeira temporada, o personagem de Ramsey compartilha um beijo com Riley (Storm Reid). Offerman e Reid ganharam Emmys como Melhor Ator e Atriz Convidado em uma série dramática.

Em ‘Euphoria’, uma série onde um grupo de jovens do ensino médio é exposto ao sexo, às drogas e à prostituição, Zendaya - que ganhou dois Emmys com esse personagem - interpreta Rue Bennett, que é lésbica.

Na comédia ‘Hacks’, a duas vezes vencedora do Emmy por esse papel, Jean Smart, interpreta a comediante Deborah Vance. Ela colabora com a jovem roteirista Ava Daniels (Hannah Einbinder), uma garota que expressa livremente sua orientação como lésbica e seus relacionamentos ao longo da série.

Por outro lado, ‘And Just Like That’, continuação da série ‘Sex & the City’, mostra como Carrie, Charlotte e Miranda amadureceram ao longo dos anos.

Miranda descobriu recentemente que tem interesses além de relacionamentos heterossexuais ao ter um romance com Che Díaz, que é um comediante não-binário.