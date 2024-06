Revelados novos atritos entre Shakira e Piqué por causa de seus filhos: eles ainda não têm um relacionamento cordial

A relação entre Shakira e Gerard Piqué supostamente continua tensa. Embora tenha sido dito que os ânimos haviam acalmado, aparentemente ainda são suscetíveis a situações relacionadas aos seus filhos, pois supostamente estão em conflito no momento de férias das crianças.

ANÚNCIO

As jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez do El Periódico de Catalunya revelaram os dados em seu canal do YouTube.

O portal Quien relatou que as comunicadoras disseram que atualmente, o ex-casal está em tensões porque Shakira levou seus filhos Sasha e Milán para a Colômbia devido a uma viagem de emergência que fez ao país devido à hospitalização de seu pai William Mebarak, de 92 anos.

Presumivelmente, esta viagem alterou os planos de Piqué de levar as crianças de férias para Barcelona, Espanha, o que reavivou o conflito entre eles.

Shakira, Piqué e seus acordos

Piqué tendrá que viajar a Miami para ver a sus hijos con Shakira. Piqué tendrá que viajar a Miami para ver a sus hijos con Shakira. / Foto: Instagram

O meio citado lembrou que, de acordo com o combinado da guarda entre Shakira e Piqué, ele tem o direito de passar o Natal com as crianças e visitá-las quando quiser em Miami, também pode passar 10 dias por mês com os pequenos, e enquanto estiver com eles, deve arcar com todas as despesas. Quanto às férias, são acordadas mutuamente a cada ano por meio de seus advogados.

As jornalistas espanholas comentaram que, neste momento, Shakira e Piqué estão no processo de negociação das férias de seus filhos. Estava planejado que ele viajaria do México para Miami para encontrar as crianças, mas isso não foi possível porque ela os levou para a Colômbia.

“Já estava sendo trabalhado o acordo que sempre chega antes das férias através de seus advogados. Eles estavam tentando fechar como seriam essas datas para dividir as férias de seus filhos, o que nos dizem é que ainda estão nessas negociações. Ainda não há data para as crianças estarem com seu pai e poderem passar as férias com a família paterna”, disseram, conforme lido na revista Quién.

Adicionaram: “Eles ainda não têm um relacionamento amigável, tudo o que falam é através de seus advogados, e para assuntos muito específicos se comunicam por telefone para tratar de questões relacionadas aos seus filhos”.