O vestido de Dakota Johnson rasgou durante uma entrevista ao vivo e ela teve que segurá-lo com as mãos

Dakota Johnson, conhecida por sua elegância e senso de humor, teve um problema inesperado com seu figurino durante sua aparição no ‘Jimmy Kimmel Live’, causando risadas tanto na plateia quanto no apresentador.

ANÚNCIO

O incidente ocorreu durante a entrevista enquanto Johnson, de 34 anos, falava sobre seu próximo filme ‘Daddio’. Seu vestido da Bottega Veneta, adornado com flores e tiras douradas, rasgou repentinamente. Kimmel, sempre rápido de raciocínio, comunicou a Johnson sobre o contratempo com um toque de humor, perguntando se ela precisava de fita adesiva para resolver a situação.

Dakota Johnson lidou com a situação com muita graça e humor

Dakota, mantendo a compostura e com um sorriso, optou por segurar o vestido ela mesma enquanto continuava a falar sobre seu projeto cinematográfico, que conta com Sean Penn e se passa completamente dentro de um táxi. Antes do incidente, Johnson chegou ao programa vestindo um elegante terno branco oversized, acompanhado de sapatos brancos coordenados, transmitindo uma aparência chique e descontraída ao mesmo tempo.

A sua roupa de saída, igualmente estilizada, consistia num cardigan, uma camiseta branca e calça jeans larga, complementadas com óculos de sol Bottega Veneta em forma de olho de gato e brincos grandes de argola em ouro Monica Vinader x Kate Young.

Este não foi o primeiro problema de Johnson com um guarda-roupa. Em 2022, quase revelou demais no ‘The Late Late Show With James Corden’ ao ajustar sua posição em um minivestido. Anteriormente, no People’s Choice Awards de 2016, também teve um problema com as alças, o que a levou a fazer um gesto cômico, fazendo referência ao seu papel em ‘50 Tons de Cinza’. Apesar desses momentos memoráveis, Dakota Johnson continua lidando com essas situações com graça e humor.