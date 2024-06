O Príncipe William demonstrou mais uma vez sua cavalheirismo ao ajudar sua sogra, Carole Middleton, durante um pequeno contratempo com seu sapato no evento de corridas Royal Ascot. A mãe de Kate Middleton, Carole, teve um problema quando seu salto ficou preso na grama e saiu do pé. Sem perder tempo, o Príncipe William segurou a mão de sua sogra e a ajudou a colocar o sapato de volta, ambos ficaram rindo do pequeno incidente na vestimenta.

Este gesto não é novo para o Príncipe William, que em 2013 já havia usado a mesma manobra para ajudar Kate Middleton quando seu salto ficou preso em uma grade durante o desfile do Dia de São Patrício dos Irish Guards. Naquela ocasião, o Príncipe segurou o braço de sua esposa para apoiá-la enquanto ela resolvia o problema.

O gesto carinhoso do príncipe William com sua sogra que comoveu o público

O evento de Royal Ascot também contou com a presença de outros membros da família real britânica, incluindo a Princesa Beatriz, a Princesa Eugenia, Zara e Mike Tindall, que se encontraram com Carole e seu marido Michael na Royal Box para desfrutar das corridas.

Carole Middleton, de 69 anos, usava um elegante vestido azul claro com um chapéu combinando, evocando um dos memoráveis looks de verão de sua filha Kate. Esta aparição pública marca o retorno dos Middleton depois que sua filha mais velha anunciou seu diagnóstico de câncer.

Embora Kate Middleton tenha feito sua primeira aparição pública desde o anúncio de seu diagnóstico no Trooping the Colour, celebrando o aniversário oficial do Rei Charles, ela não compareceu ao Royal Ascot. Fontes do palácio enfatizaram que sua aparição no Trooping the Colour não indica um retorno completo à vida pública, pois ela continua priorizando sua saúde. A solidariedade e o apoio familiar têm sido fundamentais para Kate Middleton durante seu tratamento e recuperação, com sua família demonstrando um forte apoio enquanto enfrentam juntos este novo desafio.