‘House of the Dragon’: 5 curiosidades sobre o primeiro episódio da segunda temporada da famosa série da Max

House of the Dragon

A segunda temporada de ‘House of the Dragon’ estreou neste domingo e os fãs a receberam com entusiasmo, com toda a expectativa que gerou durante sua pausa.

A nova produção da saga que começou com ‘Game of Thrones’ começou com um episódio espetacular, que não ficou isento de críticas, mas que deixou várias curiosidades interessantes. A seguir, repassamos cinco dados que talvez você não conhecesse sobre o aguardado episódio.

Quais são as curiosidades por trás do primeiro episódio da segunda temporada de ‘House of the Dragon’?

Um dos primeiros detalhes é que este episódio foi o primeiro da série dirigido por Alan Taylor, conhecido por seu trabalho em sete episódios de ‘Game of Thrones’. Seu retorno ao universo de George R.R. Martin tem sido muito aguardado pelos fãs.

Outra novidade importante é a aparição de Winterfell, o famoso castelo da Casa Stark, pela primeira vez no universo de ‘House of the Dragon’, que, como se sabe, é um prequel da famosa saga da Max. Além de Winterfell, são apresentadas outras localizações icônicas do Norte, como A Muralha e Castelo Negro.

O episódio também introduz uma nova sequência de abertura. Desta vez, é mostrado um tapete de tecido que conta a história da Casa Targaryen. Entre as cenas destacadas do tapete estão a queima de Harrenhal por Aegon, o Conquistador, a morte de Maegor, o Cruel, no Trono de Ferro e o reinado do Rei Jaehaerys ao lado de sua esposa, a Boa Rainha Alysanne.

Por sua vez, o título do episódio, ‘The Dying of the Dragons - A Son for a Son’ é baseado em um capítulo do livro ‘Fire & Blood’ de George R.R. Martin. Essa conexão literária adiciona uma camada de profundidade para aqueles que leram os livros e agora acompanham a série.

Finalmente, uma diferença notável com os livros é mencionada por Erryk Cargyll, que diz ao Príncipe Daemon que ele e seu irmão gêmeo foram nomeados na Guarda Real aos 8 e 10 anos. Nos livros, Jaime Lannister é descrito como o membro mais jovem da Guarda Real, tendo sido nomeado aos 15 anos.