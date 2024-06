HBO revelou as primeiras imagens de outro spin-off de ‘Game Of Thrones’: em que esta produção será baseada?

'A Knight of the Seven Kingdoms' é outro prequel de 'Game Of Thrones'

O universo de ‘Game Of Thrones’ continua a expandir-se. A HBO deu luz verde a um novo spin-off intitulado ‘A Knight Of The Seven Kingdoms’, baseado nas populares novelas curtas de George R.R. Martin, conhecidas como ‘Tales Of Dunk And Egg’.

Esta nova série, situada temporalmente entre os eventos de ‘House Of The Dragon’ e ‘Game Of Thrones’, promete nos envolver na emocionante e ainda misteriosa história de Sor Duncan, o Alto, e seu jovem escudeiro, Egg.

A série contará com seis episódios, dos quais três serão dirigidos por Sarah Adina Smith, reconhecida pelo seu trabalho em ‘Lessons In Chemistry’. Os outros três episódios serão dirigidos pelo produtor executivo Owen Harris, garantindo uma mistura de frescor e experiência na narrativa.

Elenco Principal

A HBO revelou um elenco impressionante para esta nova série. Peter Claffey interpretará Sor Duncan, conhecido carinhosamente como ‘Dunk’, enquanto Dexter Sol Ansell dará vida a Egg, um personagem cujo verdadeiro nome é um segredo conhecido pelos fãs dos livros.

Além disso, Finn Bennett interpretará Aerion Targaryen, Bertie Carvel será Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford será Tanselle, Daniel Ings será Ser Lyonel Baratheon e Sam Spruell será Maekar Targaryen.

Antecedentes e Desenvolvimento

Os ‘Tales Of Dunk And Egg’ têm sido um projeto em desenvolvimento desde 2021. R.R. Martin mostrou entusiasmo em ver esses personagens na tela, tendo insinuado essa possibilidade desde 2014. A série irá explorar um período vibrante na história de Westeros, com os Targaryen ainda no Trono de Ferro e a memória dos dragões viva na mente das pessoas.

Originalmente, Martin planeava publicar todas as histórias de Dunk e Egg em uma série de antologias, mas o comprimento e o número dessas histórias levaram à decisão de dividi-las em várias coleções.

A primeira coleção, intitulada ‘A Knight Of The Seven Kingdoms’, inclui os contos ‘The Hedge Knight’, ‘The Sworn Sword’ e ‘The Mystery Knight’.