Foi assim a luxuosa festa de aniversário da filha mais velha de Kim Kardashian, com jato particular incluso

Kim Kardashian não poupou despesas para celebrar o décimo primeiro aniversário de sua filha mais velha, North West. Recentemente, ela levou North e dez de suas amigas mais próximas para Nova York em um avião particular para uma celebração espetacular que começou mesmo antes de North completar 11 anos no sábado.

A primeira parada foi no icônico restaurante Serendipity3 no Upper East Side, onde as meninas desfrutaram de um jantar que incluía tiras de frango, o famoso chocolate quente congelado do restaurante e sundae de sorvete. Todas as amigas chegaram ao local vestindo pijamas combinando de xadrez com camisetas rosa que diziam "I ❤️ NW", uma versão divertida do famoso slogan turístico da cidade.

Kim Kardashian comemorou em grande estilo o aniversário de sua filha North

Durante a celebração, North posou para várias selfies com uma tiara especial de aniversário antes de todos cantarem ‘Parabéns pra Você' enquanto ela soprava as velas. Esta não é a primeira vez que a mãe de quatro filhos utiliza seu avião particular, conhecido como ‘Kim Air’, para as festas de aniversário de seus filhos.

Para o nono aniversário de North, Kardashian organizou uma festa com o tema de acampamento assustador chamada ‘Acampamento North’. Na ocasião, o avião particular foi decorado com balões e placas de ‘Acampamento North’, almofadas que imitavam troncos e teias de aranha falsas.

Durante o acampamento, as meninas desfrutaram de atividades como tirolesa, rafting e tubing. Elas também jogaram cartas ao redor da fogueira e tentaram atirar flechas durante o fim de semana cheio de aventuras. Cada convidada dormiu em sua própria cama de acampamento, decorada com cabeças de veado e sangue falso.

Uma festa em alto estilo (Instagram)

Embora algumas pessoas tenham criticado Kardashian pela extravagância da celebração, isso não a impediu de elevar a aposta no ano seguinte, quando North completou dez anos. Para seu décimo aniversário, Kardashian alugou uma suíte enorme no Beverly Hills Hotel, onde North e suas amigas desfrutaram de uma luxuosa festa do pijama com tendas e pijamas combinando.