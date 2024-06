Cena do espelho de Penelope e Colin em ‘Bridgerton 3’ supera a da carruagem

A segunda parte da temporada 3 de ‘Bridgerton’ está quase aqui e é certo que, se você é fã da saga, já devorou os episódios e não parou de sentir aquele calor em cada cena de Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

ANÚNCIO

Embora inicialmente muitos estivessem chateados com a decisão criativa de mudar a ordem dos livros de Julia Quinn para adiantar esta história e ainda por cima dividir a temporada em duas, acabou sendo um acerto absoluto.

Na primeira parte da terceira temporada de ‘Bridgerton’, Nicola Coughlan e Luke Newton retomaram seus papéis como Penelope e Colin. Após seu retorno da Grécia, ele está ansioso para ajudá-la a encontrar um marido adequado. No entanto, quando o rico Lorde Debling está interessado em cortejá-la e se casar com ela por conveniência mais do que por amor, Colin percebe que tem sentimentos românticos e faz de tudo para impedi-lo.

Bridgerton Nicola Coughlan e Luke Newton tiveram uma das cenas mais quentes da saga (Netflix © 2024)

Claro, a primeira parte termina com uma cena ardente de Penelope e Colin a bordo de uma carruagem, entre uma confissão e paixão desenfreada em que revelam seus sentimentos um pelo outro. Agora, a segunda parte se concentra no compromisso deles e no início de suas vidas juntos, além do fardo pesado que Penelope carrega por ser Lady Whistledown, a quem Colin tanto odeia.

A cena do espelho que tem gerado muita discussão entre os fãs

Nesta segunda parte, vemos Penelope em uma jornada emocional entre sua primeira experiência sexual e o caminho em direção à autoaceitação. Colin Bridgerton elogiando Penelope até as alturas enquanto se olham no espelho foi o suficiente para muitos afirmarem que essa cena supera a do carruagem, sem a necessidade de ir além.

Bridgerton As cenas de Penelope e Colin foram o coração da 3ª temporada (Netflix)

Para muitos, tem sido ideal que seja um momento mais realista, sinceramente doce e completamente romântico que continua priorizando a perspectiva da protagonista e essa jornada de autodescoberta. “Se sente tão pessoal”, “uma cena muito natural”, “Bridgerton é tudo sobre paixão desenfreada, mas esta cena tem algo muito mágico assim como está”, descrevem alguns.

A cena do espelho no Episódio 5 é crucial, pois minutos antes Colin declara seu amor por Penélope, contrariando o cinismo de sua mãe Portia (Polly Walker), que constantemente magoa Penélope, fazendo com que ela nunca pudesse se enxergar como a mulher desejável que pode ser. Alguns diálogos, bem como as expressões de Nicola Coughlan, são fundamentais para ver como Penélope ainda se pergunta se o desejo e a atração desenfreada de Colin por ela são uma brincadeira cruel.

Colin diz a Penélope que a ama e que ela é a dama mais cobiçada da sociedade. Quando ela parece duvidar dele, ele usa o espelho para mostrar que ela é “a mulher mais inteligente e corajosa” que ele já viu. Colin reconhece que ela carece de segurança emocional e quer que ela se veja como ele a vê. Assim, ao declarar seu afeto por sua mente e coração diante de um espelho, ele cria um espaço seguro para que Penélope experimente, se sinta segura e se desenvolva.