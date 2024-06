Um clássico da comédia romântica com Julia Roberts está saindo da Netflix: você tem 2 dias para assistí-lo

No que resta de junho, a Netflix irá lançar uma variedade de produções que prometem cativar o público, como a série espanhola Clanes ou o filme de ação Detonantes.

No entanto, também nos últimos dias do mês, a plataforma removerá uma infinidade de projetos imperdíveis, incluindo um clássico da comédia romântica que impulsionou a atriz Julia Roberts.

Qual é o filme de Julia Roberts que a Netflix irá remover em junho?

Trata-se de Uma Linda Mulher (Pretty Woman, em inglês), um filme americano dirigido por Garry Marshall e escrito por J. F. Lawton que foi lançado com grande sucesso em 1990.

A trama segue Edward Lewis, um homem de negócios bonito e rico, mas solitário, que decide contratar os serviços de uma prostituta chamada Vivian Ward durante uma viagem a Los Angeles.

No dia seguinte, Lewis deve comparecer a um evento social, então ele faz uma proposta a Ward: passar a semana toda com ele participando de vários eventos em troca de dinheiro. Ela aceita a proposta.

Durante esses dias, ambos começam a se conhecer melhor e a química entre eles cresce a ponto de começarem a mudar diferentes aspectos de si mesmos que poderiam afetar a bela dinâmica que possuem.

A atração não demora a se tornar algo mais, mas o fim de semana está ao virar da esquina e nenhum dos dois tem certeza dos sentimentos do outro ou até onde um romance poderia levá-los.

Quem são os atores em ‘Uma Linda Mulher’?

‘Uma Linda Mulher’ foi estrelado por Julia Roberts e Richard Gere nos papéis de Vivian Ward e Edward Lewis, respectivamente. No entanto, as estrelas não brilharam sozinhas neste filme.

Héctor Elizondo, Laura San Giacomo, Ralph Bellamy, Jason Alexander e Alex Hyde-White são outros dos atores que compuseram o elenco principal da bem-sucedida produção cinematográfica.

O que disse a crítica sobre ‘Uma Linda Mulher’?

A Uma Linda Mulher não só foi um sucesso de bilheteria quando foi lançado, também recebeu críticas principalmente positivas dos críticos de cinema, que elogiaram especialmente a atuação de Roberts.

Na verdade, a artista recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de melhor atriz por sua atuação principal no filme.

"Julia Roberts oferece uma interpretação estelar (...). Apesar de seus evidentes defeitos, este filme sentimental acerta na dimensão emocional...", opinou Shelli Weinstein da Variety.

Owen Gleiberman, da Entertainment Weekly, destacou que “Roberts e Gere têm química (...). É um caso particular de um filme de Hollywood que não apenas canaliza a cultura, mas a muda”.

Roger Ebert classificou o filme com três estrelas e meia de quatro e disse: “É a fábula de amor mais terna e honesta desde The Princess Bride (...) Protege sua frágil história de amor no meio do cinismo e do compromisso”.

Enquanto isso, Janet Maslin do The New York Times destacou: "É algo especial (...). Julia Roberts está tão encantadora, linda, engraçada, natural e maravilhosa que é difícil encontrar algo contra o filme".

Por último, Michael Hogan do Telegraph concluiu: “Um filme cheio de momentos especiais (...) O imenso charme do filme se deve a Roberts. Foi o papel que a tornou uma megaestrela e ela nunca esteve melhor”.

Quando é que o filme ‘Uma Linda Mulher’ sai da Netflix?

A Uma Linda Mulher será removido da Netflix América Latina em 23 de junho de 2024. Portanto, o último dia para assistir à produção na plataforma da região é 22 do mesmo mês.