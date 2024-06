Morte de Chrystian: Filho revela razão da ausência no velório do pai

Cantor Chrystian, que fez dupla com Ralf, morreu aos 67 anos

A distância foi o verdadeiro motivo para Flávio Andrade, filho de Chrystian, não conseguir chegar ao velório do pai, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), em São Caetano do Sul (SP).

ANÚNCIO

Em uma entrevista à TV Anhanguera, o filho do cantor sertanejo, que fez dupla com Ralf, disse que foi avisado da morte durante a madrugada de quarta-feira (19) e não conseguiu viajar a tempo para acompanhar a cerimônia.

Atualmente, Flávio Andrade, que também é cantor, mora em Goiânia e não conseguiu chegar a tempo na região metropolitana de São Paulo.

Os três filhos de Chrystian

O cantor sertanejo era pai de Flávio Andrade e de João Pedro Vieira, de 22 anos, e Lia Vieira, de 12 anos, filhos do casamento dele com a influencer Key Vieira, de 54 anos, que fala sobre moda, estilo de vida e yoga. Em abril, o casal completou 29 anos de casamento.

A causa da morte de Chrystian foi revelada

O Hospital Samaritano, na Zona Oeste de São Paulo, confirmou que o cantor sertanejo Chrystian morreu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.

Aos 67 anos, o artista tinha sido internado na noite de quarta-feira (19) após passar mal, mas não resistiu e teve o óbito confirmado horas depois de dar entrada no hospital.

Antes, a assessoria do sertanejo informou que ele foi diagnosticado recentemente com uma condição que “exige repouso imediato e tratamento especializado”. Ele faria um show em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no próximo sábado (22), mas o mesmo foi cancelado por conta dos problemas de saúde dele.

Confira abaixo a nota enviada pelo hospital

“O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos”, diz a nota do hospital”.