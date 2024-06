Kylie Jenner chora ao falar sobre como as críticas daqueles que dizem que ela parece ‘velha’ a afetaram

Kylie Jenner não apenas se posicionou como uma das mulheres mais ricas, mas também como uma referência no mundo da moda ao lançar sua própria linha de maquiagem e compartilhar diferentes truques através de suas redes sociais.

ANÚNCIO

A irmã mais nova do clã Kardashian-Jenner tem sido alvo de críticas em várias ocasiões por seu estilo de vida, mas nos últimos meses os comentários negativos têm se concentrado em sua aparência física.

Embora tenha apenas 26 anos, a modelo Kylie tem sido criticada nas redes sociais após suas últimas aparições por aparentar uma idade muito superior à sua e agora quebrou o silêncio sobre como essas críticas a afetaram.

Kylie Jenner revela o que sofreu com as críticas nas redes sociais

Foram muitos os usuários da Internet que a acusavam de ter ‘arruinado’ seu rosto com cirurgias estéticas ao parecer muito mais velha do que é nos últimos tapetes vermelhos e eventos aos quais compareceu, situação que a afetou emocionalmente.

“Parece um milagre que eu ainda tenha confiança e consiga me olhar no espelho e pensar que sou bonita. As pessoas têm falado sobre minha aparência desde que eu tinha 12 ou 13 anos, antes de preencherem meus lábios”, disse durante uma conversa com sua irmã, Kendall Jenner, no episódio mais recente de ‘The Kardashians’.

Foi durante sua aparição na Paris Fashion Week, onde as críticas pioraram por parecer mais velha e, chorando, ela demonstrou estar afetada pelos comentários.

“É muito doloroso. Me vejo ‘velha’. Eu leio isso embaixo de cada postagem daquele dia. Então eu vou e uso um visual mais natural, com menos maquiagem, e alguém me fotografa sob uma luz estranha. Gostaria de saber por que ninguém na internet comenta sobre isso ou acha que está tudo bem”, acrescentou sobre os julgamentos que enfrentou.