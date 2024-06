Jason Momoa falou pela primeira vez sobre Adria Arjona e despertou suspiros: até a chamou de “minha garota”

Depois de se separar surpreendentemente de Lisa Bonet, o amor voltou a sorrir para Jason Momoa, que está em um novo relacionamento com Adria Arjona. O próprio ator foi quem confirmou o romance através de uma foto carinhosa no Instagram, onde eles aparecem abraçados, compartilhando um jantar com amigos no Japão.

O famoso estava viajando preparando um novo documentário sobre motociclismo, uma de suas grandes paixões que o levou a marcar presença na estreia do filme ‘The Bikeriders’ em Los Angeles, ao lado de sua filha Lola Lolani, de 16 anos, onde pela primeira vez falou sobre o relacionamento com a porto-riquenha.

Jason Momoa / Adria Arjona O casal já não esconde seu amor (Instagram)

Simmone Jade Mackinnon foi a primeira parceira de Jason a se tornar conhecida, em 1999. Eles se conheceram no set de ‘Baywatch’, mas apesar de terem ficado noivos, nunca chegaram ao altar e se separaram em 2005. Nesse mesmo ano, em um bar de jazz, ela conheceu Lisa Bonet.

Dois anos após esse acontecimento, deram as boas-vindas à sua primeira filha em comum e depois expandiram a família com mais uma. Estiveram juntos por 17 anos e se separaram em 2022. Em fevereiro daquele ano, um mês depois de tornarem pública a separação, ele iniciou um romance com a atriz mexicana Eiza González, que durou apenas 4 meses. Não se sabe como começou com Arjona, mas está feliz.

O que Jason Momoa disse sobre sua namorada, Adria Arjona

“A minha garota gosta de andar de moto”, afirmou Momoa, confirmando que compartilha com ela a paixão por motos. “Qualquer desculpa vale para mais abraços”, acrescentou com senso de humor, fazendo referência a que ela o acompanha como passageira e o envolve com os braços, assegurou Hola.

O ator está apaixonado | (Instagram)

Já na primeira publicação em que mostrou seu romance, ele deixou claro para o mundo o quanto está apaixonado. “Estamos muito gratos a todos que nos abriram suas casas, criando memórias com novos e velhos amigos, compartilhando outra incrível aventura com meu amor. ON THE ROAM motocicletas e caos”, expressou em 20 de maio.